تونس: السلطات تعتقل المعارض البارز أحمد نجيب الشابي

اعتقلت السلطات التونسية، أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز الشخصيات المعارضة التاريخية في البلاد، اليوم الخميس، من منزله بعد صدور حكم استئنافي الأسبوع الماضي، بسجنه 12 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفق ما أعلنت ابنته ومحام.

ويُعد الشابي (81 عاما) الشريك المؤسس ورئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أبرز تكتل للمعارضة في تونس.

وأكدت ابنته المحامية هيفاء الشابي ،اعتقاله وهي تبكي في اتصال هاتفي، وذكرت عبر "فيسبوك" أنه اقتيد من قبل قوات الأمن.

من جهته، قال أمين بوكر، وهو أحد محامي الدفاع في "قضية التآمر" المعروفة بهذا الاسم في تونس، إن الشابي أُوقف من منزله، عادّا أن "المشهد السياسي أصبح مخيفا".

وتأتي عملية توقيفه بعد اعتقال شخصيتين بارزتين أخريين من المعارضة في القضية نفسها، هما المحامي العياشي الهمامي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، والناشطة شيماء عيسى التي صدر بحقها حكم بالسجن عشرين عاما.