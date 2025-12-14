تونس: اشتباكات في القيروان ومسيرة حاشدة رفضا للمحاكمات السياسية

تخشى السلطات التونسية من اتساع رقعة هذه الاحتجاجات لتشمل مناطق أخرى من البلاد، لا سيما مع اقتراب إحياء ذكرى ثورة 2011 التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي، في ظل مناخ سياسي واجتماعي متأزم.

قال شهود عيان لوكالة رويترز إن مدينة القيروان وسط تونس شهدت، لليلة الثانية على التوالي، اشتباكات بين الشرطة وشبان غاضبين، عقب وفاة رجل بعد مطاردة أمنية أعقبها اعتداء عليه، وفق ما أفادت به عائلته. وأثارت هذه الأحداث حالة من الغضب والتوتر في المدينة.

وتعيش تونس في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في التوترات السياسية والاجتماعية، بالتزامن مع موجة احتجاجات وإضرابات تطال عدة قطاعات، إضافة إلى دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني مقرر الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، شارك سياسيون من مختلف التيارات الحزبية والفكرية، إلى جانب نشطاء ومنظمات وشباب، في مسيرة حاشدة مساء السبت بالعاصمة تونس، انطلقت من أمام النقابة التونسية للصحافيين وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفضا للمحاكمات السياسية ودفاعًا عن الحقوق والحريات.

ورفع المشاركون شعار "لا بد للقيد أن ينكسر"، تعبيرا عن رفضهم للأحكام السجنية التي طاولت عددا من السياسيين، كما رفعوا صور المعتقلين السياسيين ورددوا هتافات من بينها: "لا قضاء لا قانون.. الشرفاء في السجون"، و"حريات حريات.. لا قضاء التعليمات"، و"هايلة… البلاد قمع واستبداد".

وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني، عز الدين الحزقي، إن الشباب يتصدرون الحراك اليوم لأنهم يحملون أفكار الثورة وشعاراتها، مشيرا إلى أن مكاسب أساسية مثل الحرية والديمقراطية قد تراجعت، لكنها ستعود.

وأضاف أن الصراع ما زال قائما بين الحق والباطل، وأن الجيل الشاب الذي كان صغيرا خلال الثورة يتولى اليوم حمل مشروع تونس المستقبل وسيشكل جزءًا أساسيًا من المعارضة الحقيقية.

من جهته، اعتبر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي سمير ديلو، أن ما جرى مع رئيسة الحزب الدستوري الحر أمر غير مقبول، معربا عن استغرابه من إصدار حكم بالسجن 12 عامًا بحقها، رغم توجهها إلى مكتب ضبط رئاسة الجمهورية لتسليم وثيقة، فضلا عن مواجهتها تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأكد ديلو أن هذه المحاكمة ذات طابع سياسي، وليست حالة معزولة، مشيرًا إلى وجود عشرات القضايا المماثلة التي طالت معارضين من سياسيين ومحامين ومدونين، وشملت فئات عمرية مختلفة من الشباب وصولًا إلى كبار السن.