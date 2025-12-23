تونس: استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل قبل إضراب مرتقب

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب في أنحاء البلاد في 21 كانون الثاني/ يناير، وهو الأول منذ سيطرة سعيد على سلطات واسعة، احتجاجا على حملته المتصاعدة ضد منتقديه والمطالبة بالتفاوض على الأجور.

الطبوبي خلال مظاهرة في تونس، كانون الأول/ ديسمبر الجاري (Gettyimages)

قالت مصادر نقابية إن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الذي يحظى بنفوذ كبير في البلاد قدم استقالته اليوم الثلاثاء وذلك قبل شهر من الإضراب المرتقب على مستوى البلاد بسبب حملة الرئيس قيس سعيد المتصاعدة ضد المعارضة.

وقد يؤدي رحيل الطبوبي إلى إضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه آخر معقل قوي للمجتمع المدني الديمقراطي في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا. ولم يكن لدى الاتحاد أي تعليق فوري بعد على ما تردد عن رحيل الطبوبي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم مليون عضو ولعب دورا رئيسيا في الانتقال الديمقراطي في تونس بعد عام 2011 عقب دكتاتورية امتدت عقودا، ينتقد علنا ما يعتبره تحولا متسارعا للرئيس قيس سعيد نحو الحكم الاستبدادي.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب في أنحاء البلاد في 21 كانون الثاني/ يناير، وهو الأول منذ سيطرة سعيد على سلطات واسعة، احتجاجا على حملته المتصاعدة ضد منتقديه والمطالبة بالتفاوض على الأجور.

ويقول منتقدو سعيد إن الاعتقالات التي طالت قادة المعارضة وجماعات المجتمع المدني والصحفيين تؤكد التحول الاستبدادي الذي اتخذه منذ توليه سلطات استثنائية في 2021 ليحكم بمرسوم.

وقال سعيد إنه تولى صلاحيات أوسع للقضاء على الفساد المستشري وسوء الإدارة. ووصفت المعارضة فعله بأنه انقلاب.

وأدى التضخم المرتفع ونقص بعض السلع الأساسية وسوء الخدمات العامة إلى تأجيج الاستياء واندلاع موجة من الاحتجاجات في الشوارع.