السجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب بتهمة "التدليس"

قضت محكمة تونسية بسجن العميد السابق للمحامين، شوقي الطبيب، عشر سنوات بتهمة التدليس خلال رئاسته هيئة مكافحة الفساد، وفق ما أفاد محاميه سمير ديلو، في قضية ترتبط بتقرير قدمه ضد رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

قضت محكمة تونسية، بسجن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، عشر سنوات بتهمة "التدليس" خلال توليه المنصب، وفق ما أفاد اليوم الجمعة، أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وفي ختام جلسة عُقدت الخميس، قررت المحكمة الابتدائية سجنه لمدة عشر سنوات، بتهم أبرزها "مسك واستعمال مدلس"، بحسب ما أوضح محاميه سمير ديلو.

وشوقي الطبيب (62 عاما) هو العميد السابق للمحامين التونسيين.

وتتعلق هذه القضية بتقرير أرسلته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب السابق عام 2020، تضمن معطيات تتهم رئيس الحكومة حينها إلياس الفخفاخ، بتضارب المصالح لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات حظيت بمناقصات حكومية، وفق ديلو ووسائل إعلام محلية.

وتولى الطبيب، المعروف في الأوساط القانونية والذي تولى الدفاع عن عدد من الشخصيات المعارضة المسجونة، رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من كانون الثاني/ يناير 2016 إلى 24 آب/ أغسطس 2020.

وقرر الرئيس قيس سعيّد حل الهيئة في صيف العام 2021، بعد أن تفرد بالسلطة وعلق نشاط البرلمان، وأقال رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي.

والطبيب مسجون منذ 14 نيسان/ أبريل، وملاحق في عدة قضايا تتعلق بـ"خروقات" في تسيير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما يُلاحق شوقي الطبيب في قضايا أخرى بتهم "اختلاس وتبييض أموال" خلال رئاسته للهيئة.