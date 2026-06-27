تونس: الاستئناف يثبت حكم السجن بحق قياديين في النهضة

هيئة الدفاع انسحبت من جلسة المحاكمة احتجاجا على ما وصفته بـ"خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة"، معتبرة أن المحكمة رفضت الاستماع إلى شهود في القضية.

أقرت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، الجمعة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

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وقال المصدر إن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المتهمين في القضية.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، شملت التحقيقات في الملف طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية سابق، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، إضافة إلى وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 24 شباط/فبراير الماضي بسجن البحيري والونيسي لمدة أربع سنوات، فيما حكمت بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ بحق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق، سبق الإفراج عنهما.

من جانبها، قالت حركة النهضة، في بيان، إن هيئة الدفاع انسحبت من جلسة المحاكمة احتجاجا على ما وصفته بـ"خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة"، معتبرة أن المحكمة رفضت البت في طلبات الدفاع، ومنها الاستماع إلى شهود في القضية.