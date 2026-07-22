السيطرة على حريق غابات شمالي تونس بعد أكثر من 16 ساعة من المكافحة

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق غابات كبير اندلع في ولاية بنزرت شمالي البلاد، عقب عمليات إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة، فيما تواصل فرق الإنقاذ مراقبة الموقع تحسبًا لتجدد النيران.

تمكنت فرق الحماية المدنية والإطفاء في تونس، فجر الأربعاء، من السيطرة على الحريق الذي اندلع، ظهر الثلاثاء، في المنطقة الغابية الساحلية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح في ولاية بنزرت.

وأفادت ولاية بنزرت، في بيان، بأن عمليات إخماد الحريق انتهت قرابة الساعة الخامسة صباحًا بعد جهود متواصلة استمرت أكثر من 16 ساعة، مؤكدة استمرار أعمال المراقبة الميدانية لمنع اشتعال النيران مجددًا، في ظل موجة الحر وهبوب الرياح.

وأكدت السلطات أن الحريق لم يوقع خسائر بشرية، مشيرة إلى نشر آليات الإطفاء قرب المساكن المجاورة للغابة، وإجلاء 8 نساء و6 رضع كإجراء احترازي.

وتشهد تونس موجة حر شديدة تجاوزت خلالها درجات الحرارة 45 درجة مئوية في معظم المناطق، فيما سجلت مدينة القيروان، الثلاثاء، 49.6 درجة مئوية، لتكون من بين الأعلى حرارة عالميًا، وفق المرصد التونسي للطقس والمناخ.

وتأتي هذه الحرائق بالتزامن مع موجة حر قياسية تضرب دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتشهد على إثرها عدة دول، بينها الجزائر والمغرب، حرائق غابات متفرقة.