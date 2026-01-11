أخبار دولية

واشنطن تتهم برلين بـ"ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية" مرتبطة بـ"كوفيد-19"

واشنطن تتهم برلين بـ"ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية" مرتبطة بـ"كوفيد-19"

عرب ٤٨/ وكالات 11/01/2026
احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثالث: مقتل العشرات من الأمن والبرلمان يحذر واشنطن

احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثالث: مقتل العشرات من الأمن والبرلمان يحذر واشنطن

عرب ٤٨ /ووكالات 11/01/2026
واشنطن تلمح لرفع عقوبات النفط عن فنزويلا وتدعو رعاياها لمغادرتها فورا

واشنطن تلمح لرفع عقوبات النفط عن فنزويلا وتدعو رعاياها لمغادرتها فورا

عرب ٤٨ /ووكالات 11/01/2026
غارات أميركية واسعة ضد تنظيم "داعش" في سورية

غارات أميركية واسعة ضد تنظيم "داعش" في سورية

عرب ٤٨ / أ ف ب 11/01/2026
تقرير: إدارة ترامب ناقشت كيفية شن هجوم على إيران... "مستعدون للمساعدة"

تقرير: إدارة ترامب ناقشت كيفية شن هجوم على إيران... "مستعدون للمساعدة"

عرب ٤٨ / وكالات 10/01/2026
الجيش الأميركي يستولي على ناقلة نفط ثالثة في البحر الكاريبي

الجيش الأميركي يستولي على ناقلة نفط ثالثة في البحر الكاريبي

عرب ٤٨/ أ ب 10/01/2026
اختطاف مادورو.. ضربة قاسية للمخابرات الكوبية!

اختطاف مادورو.. ضربة قاسية للمخابرات الكوبية!

عرب ٤٨/ أ ف ب 11/01/2026
تظاهرات في الولايات المتحدة رفضا لمقتل امرأة برصاص وكالة الهجرة في مينيابوليس

تظاهرات في الولايات المتحدة رفضا لمقتل امرأة برصاص وكالة الهجرة في مينيابوليس

عرب ٤٨/ أ ف ب 11/01/2026
هل تنفذ الصين عملية ضد قادة تايوان على غرار العملية الأميركية في فنزويلا؟

هل تنفذ الصين عملية ضد قادة تايوان على غرار العملية الأميركية في فنزويلا؟

10/01/2026
باكستان تعلن تحييد 11 مسلحا في عمليتين شمالي البلاد

باكستان تعلن تحييد 11 مسلحا في عمليتين شمالي البلاد

10/01/2026
تظاهرات جديدة في إيران ونجل الشاه يدعو للسيطرة على مراكز المدن

تظاهرات جديدة في إيران ونجل الشاه يدعو للسيطرة على مراكز المدن

10/01/2026

الفلبين: سباق مع الزمن لإنقاذ عشرات تحت النفايات

10/01/2026

تحليل إخباري: رهان ترامب النفطي وصعوبة الاستثمار في فنزويلا

10/01/2026

الجيش الإيراني: القوات المسلحة ترصد تحركات العدو في المنطقة

10/01/2026

توتر جديد.. كوريا الشمالية تتوعد سيول بثمن باهظ

10/01/2026

إعلان حالة الكارثة في جنوب شرق أستراليا جراء حرائق غابات

10/01/2026

أوكرانيا.. مجلس الأمن يجتمع الاثنين بعد ضربات روسية

10/01/2026
أحزاب غرينلاند ردًا على ترامب: لا نريد أن نكون أميركيين

أحزاب غرينلاند ردًا على ترامب: لا نريد أن نكون أميركيين

10/01/2026
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأميركي بالوسائل الدبلوماسية

رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأميركي بالوسائل الدبلوماسية

10/01/2026
أكثر من 50 قتيلا في احتجاجات إيران: استمرار حجب الإنترنت والأمم المتحدة تدعو لتحقيق

أكثر من 50 قتيلا في احتجاجات إيران: استمرار حجب الإنترنت والأمم المتحدة تدعو لتحقيق

09/01/2026

الرئيس الكولومبي: احتمال عملية عسكرية أميركية ضد كولومبيا بات تهديدا حقيقيا

09/01/2026

ترامب يقول إن شركات النفط الأميركية ستستثمر 100 مليار دولار في فنزويلا

09/01/2026

بعد لقاء الشرع: فون دير لايين تقول إن أوروبا ستفعل "ما بوسعها" لدعم إعادة إعمار سورية

09/01/2026

بابا الفاتيكان: الحرب رجعت وكأنها "موضة العصر" وللفلسطينيين الحق في العيش بسلام

09/01/2026

المرشد الإيراني خامنئي: أدعو الإيرانيين للحفاظ على وحدتهم وعلى ترامب التركيز على مشاكل بلاده

09/01/2026

ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية الأسبوع المقبل

09/01/2026