أخبار دولية
واشنطن تتهم برلين بـ"ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية" مرتبطة بـ"كوفيد-19"
عرب ٤٨/ وكالات
11/01/2026
احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثالث: مقتل العشرات من الأمن والبرلمان يحذر واشنطن
عرب ٤٨ /ووكالات
11/01/2026
واشنطن تلمح لرفع عقوبات النفط عن فنزويلا وتدعو رعاياها لمغادرتها فورا
عرب ٤٨ /ووكالات
11/01/2026
غارات أميركية واسعة ضد تنظيم "داعش" في سورية
عرب ٤٨ / أ ف ب
11/01/2026
تقرير: إدارة ترامب ناقشت كيفية شن هجوم على إيران... "مستعدون للمساعدة"
عرب ٤٨ / وكالات
10/01/2026
الجيش الأميركي يستولي على ناقلة نفط ثالثة في البحر الكاريبي
عرب ٤٨/ أ ب
10/01/2026
اختطاف مادورو.. ضربة قاسية للمخابرات الكوبية!
عرب ٤٨/ أ ف ب
11/01/2026
تظاهرات في الولايات المتحدة رفضا لمقتل امرأة برصاص وكالة الهجرة في مينيابوليس
عرب ٤٨/ أ ف ب
11/01/2026
هل تنفذ الصين عملية ضد قادة تايوان على غرار العملية الأميركية في فنزويلا؟
10/01/2026
باكستان تعلن تحييد 11 مسلحا في عمليتين شمالي البلاد
10/01/2026
تظاهرات جديدة في إيران ونجل الشاه يدعو للسيطرة على مراكز المدن
10/01/2026
الفلبين: سباق مع الزمن لإنقاذ عشرات تحت النفايات
10/01/2026
تحليل إخباري: رهان ترامب النفطي وصعوبة الاستثمار في فنزويلا
10/01/2026
الجيش الإيراني: القوات المسلحة ترصد تحركات العدو في المنطقة
10/01/2026
توتر جديد.. كوريا الشمالية تتوعد سيول بثمن باهظ
10/01/2026
إعلان حالة الكارثة في جنوب شرق أستراليا جراء حرائق غابات
10/01/2026
أوكرانيا.. مجلس الأمن يجتمع الاثنين بعد ضربات روسية
10/01/2026
أحزاب غرينلاند ردًا على ترامب: لا نريد أن نكون أميركيين
10/01/2026
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأميركي بالوسائل الدبلوماسية
10/01/2026
أكثر من 50 قتيلا في احتجاجات إيران: استمرار حجب الإنترنت والأمم المتحدة تدعو لتحقيق
09/01/2026
الرئيس الكولومبي: احتمال عملية عسكرية أميركية ضد كولومبيا بات تهديدا حقيقيا
09/01/2026
ترامب يقول إن شركات النفط الأميركية ستستثمر 100 مليار دولار في فنزويلا
09/01/2026
بعد لقاء الشرع: فون دير لايين تقول إن أوروبا ستفعل "ما بوسعها" لدعم إعادة إعمار سورية
09/01/2026
بابا الفاتيكان: الحرب رجعت وكأنها "موضة العصر" وللفلسطينيين الحق في العيش بسلام
09/01/2026
المرشد الإيراني خامنئي: أدعو الإيرانيين للحفاظ على وحدتهم وعلى ترامب التركيز على مشاكل بلاده
09/01/2026
ترامب يعلن أنه سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية الأسبوع المقبل
09/01/2026
