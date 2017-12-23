الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية تمبين إلى 130

ارتفع عدد ضحايا الفلبين إلى أكثر من 130 شخصا، جراء العاصفة الاستوائية "تمبين"التي ضربت، الجمعة، جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو. وخلفت العاصفة أيضا عددا كبيرا من المفقودين. بحسب السلطات الفلبينية.

وقالت الشرطة المحلية إن العاصفة الاستوائية ترافقها رياح عاتية بلغت سرعتها 125 كلم/ساعة تسببت بفيضانات فجائية وانهيارات أرضية خلّفت 19 قتيلا في محيط مدينة توبود، وألحقت دمارا كبيرا بإحدى القرى.

وأضاف المسؤولون الفلبينيون أن كل الضحايا سقطوا في جزيرة مينداناو الرئيسية. وقال ريان كابس وهو أحد المسؤولين في بلدة توبود: "ما زلنا نحاول التأكد من تقارير أفادت بأن انهيارا طينيا نجم عن الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار دفن قرية زراعية"، مشيرا إلى أن خطوط الكهرباء والاتصال انقطعت بالمنطقة مما يعقد جهود الإنقاذ.



وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة استجمعت قواها فوق بحر سولو ووصلت سرعة رياحها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وإنها تتحرك غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن العاصفة ستمر فوق البحر ظهر السبت وستنقشع عن سماء الفلبين بحلول يوم الإثنين.

ويجتاح الفلبين نحو 20 إعصارا سنويا.