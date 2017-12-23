  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية تمبين إلى 130

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 11:52

الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية تمبين إلى 130
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ارتفع عدد ضحايا الفلبين إلى أكثر من 130 شخصا، جراء العاصفة الاستوائية "تمبين"التي ضربت، الجمعة، جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو. وخلفت العاصفة أيضا عددا كبيرا من المفقودين. بحسب السلطات الفلبينية.

وقالت الشرطة المحلية إن العاصفة الاستوائية ترافقها رياح عاتية بلغت سرعتها 125 كلم/ساعة تسببت بفيضانات فجائية وانهيارات أرضية خلّفت 19 قتيلا في محيط مدينة توبود، وألحقت دمارا كبيرا بإحدى القرى.

وأضاف المسؤولون الفلبينيون أن كل الضحايا سقطوا في جزيرة مينداناو الرئيسية. وقال ريان كابس وهو أحد المسؤولين في بلدة توبود: "ما زلنا نحاول التأكد من تقارير أفادت بأن انهيارا طينيا نجم عن الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار دفن قرية زراعية"، مشيرا إلى أن خطوط الكهرباء والاتصال انقطعت بالمنطقة مما يعقد جهود الإنقاذ.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة استجمعت قواها فوق بحر سولو ووصلت سرعة رياحها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وإنها تتحرك غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن العاصفة ستمر فوق البحر ظهر السبت وستنقشع عن سماء الفلبين بحلول يوم الإثنين.

ويجتاح الفلبين نحو 20 إعصارا سنويا.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#الفلبين
#عاصفة استوائية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل أربع سيدات بلبنان بأسبوع وحراك مندد ببيروت
مقتل أربع سيدات بلبنان بأسبوع وحراك مندد ببيروت

2017-12-23

موسكو لواشنطن: تسليح أوكرانيا قد يقود لحمام دم جديد
موسكو لواشنطن: تسليح أوكرانيا قد يقود لحمام دم جديد

2017-12-23

مظاهرات مستمرة بالعالم نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب
مظاهرات مستمرة بالعالم نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب

2017-12-23

الأكثر قراءة

صحيفة تكشف تشكيلة برشلونة لمباراة الكلاسيكو

صحيفة تكشف تشكيلة برشلونة لمباراة الكلاسيكو

2017-12-22

"داعش" يوثق محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية بالعريش

2017-12-22
جمعة الغضب الثالثة: شهيدان وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

جمعة الغضب الثالثة: شهيدان وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

2017-12-22
حالة الطقس: حار وجاف حتى ظهر السبت

حالة الطقس: حار وجاف حتى ظهر السبت

2017-12-22
أكثر 10 دول تحصل على مساعدات أميركية تصوت ضدها

أكثر 10 دول تحصل على مساعدات أميركية تصوت ضدها

2017-12-22