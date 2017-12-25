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موسكو: مصرع 5 وإصابة 15 في تدهور حافلة إلى ممر أرضي

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 17:04

موسكو: مصرع 5 وإصابة 15 في تدهور حافلة إلى ممر أرضي
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

لقي خمسة أشخاص، على الأقل، مصارعهم، وأصيب نحو 15 آخرون، اليوم الإثنين، وذلك عندما دخلت حافلة تابعة للبلدية مدخل ممر تحت الأرض غربي موسكو.

وقال المسؤول في شرطة المرور، أرتيوم كوليسنيكوف، لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات الحالية إلى خمسة قتلى"، وقد نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى.

واظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي الحافلة وهي تجتاح سلالم النزول إلى الممر تحت الأرض. وقد أدى ذلك إلى دهس العديد من المارة.

وأظهرت مقاطع أخرى بثت على مواقع التواصل الحافلة وهي تصعد على الرصيف ببطء ثم تتسارع لثوان قبل أن تنزلق وتقتحم ممر المشاة، علما أن موسكو شهدت تساقطا للثلوج الإثنين.

وتم توقيف السائق، وهو يعمل في هذه المهنة منذ 17 عاما، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس.

وقال للشرطة إن الحافلة "كانت متوقفة، ثم بدأت تسير بشكل غير متوقع"، وأضاف "حاولت أن أوقفها باستخدام المكابح لكنها لم تعمل".

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأصدر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أوامر بتفحّص كل الحافلات التابعة للبلدية، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#موسكو

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