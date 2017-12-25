240 قتيلا في عاصفة الفيليبين

عرب ٤٨/أ.ف.ب.

خلفت العاصفة المدارية تمبين التي اكتسحت جنوب الفيليبين من الجمعة إلى الأحد 240 قتيلا، وتسببت بفيضانات وانهيارات أرضية، وفق حصيلة جديدة أعلنت، اليوم الإثنين، في حين وقع حادث اصطدام مروع شمال مانيلا بعد حريق ضخم في دافاو.

وقتل عشرون شخصا من عائلة واحدة بينهم ستة أطفال، اليوم الإثنين، إثر اصطدام بين حافلتين في أغو على بعد 200 كلم شمال مانيلا، في إثناء توجههم لحضور قداس الميلاد في كنيسة ماناوغ الأثرية، وفق الشرطة.

وبعد حريق المركز التجاري في دافاو جنوب البلاد والذي أوقع 37 قتيلا على الأقل، أعلن وزير العدل فيتاليانو اغيري،ن عن فتح تحقيق من أجل "محاسبة المسؤولين" عن هذه المأساة.

واكتسحت العاصفة تمبين جزيرة مينداناو الجنوبية، التي تكون عادة بمنأى عن نحو عشرين عاصفة مدارية تجتاح ارخبيل الفيليبين كل سنة.

وأكد مسؤولو الإغاثة، أن الحصيلة ارتفعت إلى 240 قتيلا. وسجل معظم القتلى في مينداناو وفي شبه جزيرة زامبوانغا في الغرب ومحافظة لاناو دل سود في الوسط.

ولا تزال فرق الانقاذ تبحث عن 107 مفقودين في مينداناو التي تعد عشرين مليون نسمة.

وتسببت العاصفة في تشريد 52 ألف شخص أمضوا عيد الميلاد في مراكز إيواء بعد أن فقدوا كل شيء.

وانقشعت العاصفة عن الارخبيل، صباح الأحد، مبتعدة نحو بحر الصين الجنوبي في حين تتوقع الأرصاد وصولها مساء الإثنين إلى فيتنام.

تعد العواصف المدارية نادرة في مينداناو، ولكنها تخلف أضرارا مدمرة. ففي نهاية 2012 خلف فيها إعصار بوفا 1900 قتيل ومفقود، وفي 2011 خلف إعصار واهي 1080 قتيلا.

وفي 2013 ضرب إعصار هايان الكاسح وسط الأرخبيل تصحبه رياح تجاوزت سرعتها 315 كلم في الساعة، فأدى إلى تشكل مد بحري شبيه بالتسونامي دمر كل ما صادفه وخلف أكثر من 7500 قتيل ومفقود ودمر أكثر من أربعة ملايين منزل.