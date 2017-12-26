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تحركات عسكرية روسية في بحر الشمال تقلق البحرية البريطانية

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 09:01

تحركات عسكرية روسية في بحر الشمال تقلق البحرية البريطانية
وزير الدفاع البريطاني وليامسون (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن فرقاطة تابعة لسلاح البحرية "واكبت" سفينة حربية روسية كانت تقترب من المياه الإقليمية البريطانية يوم عيد الميلاد، في مؤشر جديد على توتر العلاقات بين موسكو ولندن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن الفرقاطة "اتش أم أس سانت ألبان" أرسلت السبت إلى موقع قريب من الفرقاطة الروسية، الأميرال غورشكوف، في بحر الشمال "لمراقبة نشاطها في مناطق مرتبطة بالمصلحة الوطنية"، وستعود الثلاثاء إلى بورتسموث مرفأ رسوها.

وقال وزير الدفاع البريطاني، غافين وليامسون "لن أتردد في الدفاع عن مياهنا الإقليمية، ولن أسمح بأي شكل من أشكال العدوان". وأضاف أن "بريطانيا لن تقبل أبدا بترهيبها عندما يتعلق الأمر بحماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا الوطنية".

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى "تكثف" في نشاط السفن الروسية التي "تمر في المياه البريطانية".

وقالت الوزارة إن سفينة الدورية "اتش أم أس تاين" أرسلت الأحد "لمواكبة سفينة روسية لجمع المعلومات" في بحر الشمال وفي بحر المانش، وحاملة مروحيات لمراقبة سفينتين روسيتين أخريين.

وكانت الفرقاطة "اتش أم أس سانت البان" أرسلت في كانون الثاني/يناير لمراقبة حاملة طائرات وقاذفة صواريخ روسيتين.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#البحرية البريطانية
#غافين وليامسون

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