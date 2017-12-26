"إسرائيل ليست دولة حقيقية" في مجلة فرنسية للأطفال

أعلنت مجموعة "بايار" الفرنسية، يوم أمس الإثنين، أن عدد من مجلة "يوبي" للأطفال سيتم سحبه من السوق، اليوم الثلاثاء، بسبب تضمنه خريطة تفيد أن إسرائيل "ليست دولة حقيقية".

وبذلك، تستجيب "بايار" لطلب رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، فرانسيس كاليفات.

ويحتوي إصدار كانون الثاني/يناير من المجلة على خريطة للعالم كتب إلى جانبها "نسمي هذه البلدان الـ 197 دولا، مثل فرنسا وألمانيا أو الجزائر. هناك دول أخرى أكثر من ذلك، لكن ليس كل البلدان الأخرى في العالم توافق على أن هذه دول حقيقية مثل إسرائيل أو كوريا الشمالية".

وقال رئيس مجموعة "بايار" ناشرة مجلة "يوبي"، باسكال روفناك: "نقر بالخطأ، لا نريد الطعن في وجود دولة إسرائيل". وأضاف "نريد إظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة في روحية التهدئة والسلم".

وأعلن كاليفات أنه بناء على طلبه، ستقوم مجموعة بايار بسحب عدد "يوبي" الرقم 352 من البيع.

تجدر الإشارة إلى أن كاليفات كان قد نشر تعقيبا على "تويتر" بهذا الشأن، وجوبه بردود تضمنت صورا يظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيها كمن يبتلع الأراضي الفلسطيني أو يدمر بيوتا فلسطينية لصالح الاستيطان الإسرائيلي.