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إيران: مصرع شخص وإصابة العشرات في زلزال قرب طهران

تاريخ النشر: 27/12/2017 - 11:13

إيران: مصرع شخص وإصابة العشرات في زلزال قرب طهران
من الأرشيف (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

لقي شخص واحد مصرعه، وأصيب العشرات بإصابات طفيفة، اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب زلزال ضرب غربي العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن أن شخصا توفي بأزمة قلبية، وأصيب ما لا يقل عن 56 شخصا بجروح طفيفة جراء زلزال بلغت شدته 4.2 درجة ضرب منطقة تقع على بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة طهران.

ونقلت الوكالة عن أجهزة الطوارئ الطبية بالبلاد قولها إن معظم المصابين تعرضوا للأذى أثناء محاولتهم الفرار إلى خارج المباني، وإنهم خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج.

وهذا الزلزال هو هزة ارتدادية لزلزال شدته 5.2 درجة وقع يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، وأدى إلى مصرع شخصين.

وقالت وكالات أنباء محلية إن الشعور بالزلزال امتد إلى طهران حيث أمضى كثير من السكان الليل في سيارات أو مراكز رياضية ومباني أخرى تحولت إلى مراكز إنقاذ.

وتعتبر إيران من بين أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، حيث تتقاطع بها عدة خطوط صدع جيولوجية كبيرة. وكان قد لقي 31 ألف شخص مصارعهم زلزال بلغت شدته 6.6 درجة ضرب إقليم كرمان في 2003 ودمر مدينة بام الأثرية.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#إيران
#طهران
#زلزال

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