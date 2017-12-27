الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق دافاو إلى 38

أعلنت رئيسة بلدية دافاو الفلبينية، اليوم الأربعاء، أن 38 شخصا لقوا مصارعهم في الحريق الذي دمر، السبت، مركزا تجاريا في المدينة الواقعة جنوبي الفلبين.

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مصرع 37 موظفا في مركز للاتصالات يقع في الطابق الرابع والأخير من مركز التسوق "نيو سيتي" في دافاو.

وعثر على جثة إضافية تعود لموظف أمن في المركز التجاري لقي مصرعه بينما كان يحاول إنقاذ الأشخاص العالقين.

وقالت رئيسة بلدية دافاو، ساره دوتيرتي، ابنة الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إن هذه الحصيلة تشمل موظفة في مركز الاتصالات الذي تملكه الشركة الأميركية "أس أس آي"، لم يعثر على جثتها.

ووعد الرئيس دوتيرتي من جهته بكشف أسباب الحريق.

ورأت نقابات أن حصيلة الضحايا الكبيرة تدل على تقصير في تطبيق معايير السلامة. لكن الهيئة المشغلة للمركز التجاري نفت هذه الاتهامات.

وقالت الناطقة باسم الهيئة تيا بادوا في بيان "نرفض بشكل قاطع الاتهامات بأننا لا نملك عددا كافيا من مخارج النجاة وعبوات إطفاء الحرائق". وأضافت "احترمنا المعايير النقابية بالكامل".

وقبل توليه الرئاسة شغل دوتيرتي منصب رئيس بلدية دافاو التي تقع في جزيرة مينداناو على بعد نحو ألف كيلومتر عن مانيلا طيلة عقدين من الزمن، وما زال يقطن في المدينة.

والحرائق الكارثية ليست نادرة في الفلبين، وخصوصا في الأحياء العشوائية التي لا تطبق فيها أية أنظمة للوقاية من الحرائق. كما شهدت البلاد حرائق كارثية في مصانع تفتقر إلى معدات الوقاية من الحرائق ومكافحتها أو لا تطبق معايير السلامة.