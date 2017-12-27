وساطة روسية للتفاوض بين أميركا وكوريا الشمالية

قال الكرملين إن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك.

وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر الذي تثيره برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المستمرة رغم قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف” استعداد روسيا لتمهيد الطريق من أجل نزع فتيل التوتر واضح“.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الإثنين، واشنطن وبيونجيانج لبدء مفاوضات قائلا إن روسيا مستعدة لتسهيل مثل هذه المحادثات.

وقال دبلوماسيون أميركيون إنهم يسعون للتوصل إلى حل دبلوماسي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنه يجب على بيونجيانج التعهد بالتخلي عن أسلحتها النووية قبل بدء أي محادثات.

وفي مكالمة هاتفية، قال لافروف لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن” خطاب واشنطن العدائي“وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة يزيدان التوتر في شبه الجزيرة الكورية وإن هذا غير مقبول.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان” جرى التأكيد على ضرورة الانتقال بأسرع ما يمكن من لغة العقوبات إلى عملية التفاوض“.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات على كوريا الشمالية، بسبب أحدث تجاربها لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. ووصفت كوريا الشمالية الخطوة بأنها عمل من أعمال الحرب يصل إلى حد فرض حصار اقتصادي كامل عليها.