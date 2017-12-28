40 قتيلا و30 مصابا بانفجار في كابول

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن 40 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 30 في تفجير استهدف وكالة صوت الأفغان للأنباء في العاصمة كابول صباح اليوم الخميس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ونشرت حركة طالبان بيانا تنفي فيه مسؤوليتها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش "وقع انفجاران. ما زلنا نجهل هدف الهجوم لكن مقر وكالة انباء الصوت الافغاني في الجوار، وهناك مسجد كذلك".

وأضاف أن "معلوماتنا الأولية تشير إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة، لكن هذه الحصيلة قد تتغير".

وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس في المكان انفجارا ثالثا، ما أوحى بأن الاعتداء ما زال متواصلا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت حصيلة أولى من أربعة قتلى وستة جرحى، لكن إداريا في مستشفى أعلن لتلفزيون محلي عن وصول 18 جريحا إلى مؤسسته بينهم خمسة في حال الخطر.

كما أظهرت صور نشرت على صفحة وكالة الصوت الافغاني في موقع فيسبوك مقرا متضررا وجثثا على الأرض.