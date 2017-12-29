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كولومبيا: إصابة 31 شخصا على الأقل بانفجار قنبلة بملهى ليلى

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 21:45

كولومبيا: إصابة 31 شخصا على الأقل بانفجار قنبلة بملهى ليلى
(تويتر)
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : مجيد القضماني

أصيب 31 شخصا على الأقل، نصفهم تقريبا فى حالة حرجة، إثر انفجار قنبلة فى ملهى ليلى بمقاطعة أنتيوكيا، شمال شرق كولومبيا، وفقا لما أعلنته المصادر الطبية، اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة أنباء "برنسا لاتينا"، فقد وقع الحادث فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، حين ألقى شخصان يستقلان دراجة بخارية، قنبلة على ملهى ليلى فى منطقة كوكاسيا بأنتيوكيا.

ونقلت "أ.ف.ب" عن السلطات المحلية أن التدافع فى أعقاب الانفجار أدى إلى زيادة عدد المصابين.

من جانبه، أكد عمدة كوكاسيا، أوسكار سواريز، توقيف رجل وامرأة مشتبه بهما فى إلقاء القنبلة.

 وتتهم الشرطة عصابة تحمل اسم "جالف كلان" بالوقوف وراء الحادث، باعتبار أنها أول عصابات الجريمة المنظمة فى البلاد، الأمر الذى أكده قائد شرطة أنتيوكيا كارلوس سييرا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كولومبيا
#انفجار
#مقهى ليلي

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