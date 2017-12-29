مقتل 15 في حريق بمبنى تجاري في بومباي

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون كثيرون بجروح في حريق اندلع في مبنى تجاري في بومباي، كما أعلن، اليوم الجمعة، مسؤول كبير في الشرطة الهندية.

وقال مفوض الشرطة في العاصمة الاقتصادية للهند، س. جايكومار، في تصريح للصحافيين، إنه "في الوقت الراهن تم تسجيل 15 وفاة"، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لكشف أسباب الحريق.

واندلع الحريق قرابة الساعة 00:30 (الجمعة، توقيت القدس) في مبنى تجاري في مجمع "كامالا ميلز" الذي يضم مطاعم ومتاجر وفنادق، إضافة إلى مكاتب العديد من المؤسسات الصحافية مثل "تايمز ناو" و"ميرور ناو" و"اي تي ناو" والتي تضررت من جراء النيران.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد اندلع الحريق في الطابق الأخير من المبنى وما هي إلا نصف ساعة حتى انتشر إلى الطوابق السفلية.

واظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة المبنى وقد تحول كتلة لهب أضاءت ظلمة الليل في حين أحاطت به سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء.