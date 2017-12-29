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12 قتيلا في حريق بمبنى سكني في نيويورك

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 07:20

12 قتيلا في حريق بمبنى سكني في نيويورك
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير : محمود مجادلة

قتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفل في عامه الأول، وأصيب أربعة آخرون بجروح خطرة في حريق اندلع مساء أمس الخميس، في مبنى سكني في حي برونكس في نيويورك، كما أعلن رئيس بلدية المدينة، بيل دي بلازيو.

وقال رئيس البلدية للصحافيين إثر تفقده مكان الكارثة، إنه "يؤسفني أن أبلغكم بأن 12 مواطنًا قتلوا، بينهم طفل صغير في عامه الأول".

وأضاف أنه "نخشى أن نخسر المزيد من الأرواح"، مشيرا إلى وجود أربعة جرحى إصاباتهم خطرة وحالهم حرجة.

من جهتها أكدت فرق الإطفاء أنها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع قرابة السابعة مساء (02:00 فجر الجمعة بتوقيت القدس المحتلة) في الطابق الأرضي من المبنى وانتشر بسرعة إلى الطابق الثاني. ولم تعرف في الحال أسباب "الكارثة".

ولفت دي بلازيو إلى أن أعمار الضحايا تتراوح من عام إلى أكثر من 50 عاما.

واستحدثت فرق الطوارئ مركز إيواء طارئا داخل مدرسة قريبة من المبنى المحترق من أجل توفير مأوى لسكان المبنى يقيهم البرد القارس، إذ وصلت درجات الحرارة إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر.

وتقع العمارة المنكوبة في جادة بروسبكت، وهي مبنية بحجارة القرميد كما هي حال المئات من مباني نيويورك.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيويورك
#حريق
#مبنى سكني

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