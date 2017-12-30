إيران تصف ترامب بالانتهازي بعد دعوته لاحترام حقوق الشعب

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه الخاص في "تويتر"، الحكومة الإيرانية لاحترام حقوق الشعب بعد اعتقال عدد من المتظاهرين ضد غلاء الأسعار وسياسة الرئيس حسن روحاني في عدد من المدن الإيرانية.

ومن جهتها، وصفت إيران، على لسان المتحدث باسم وزير الخارجية، بهرام قاسمي، تصريحات ترامب بالانتهازبة وأنها، بالإضافة لتصريحات مسؤولين آميركيين آخرين، بلا قيمة، في حين اعتبرها محللون أنها تدخل في الشأن الداخلي الإيراني ومحاولة خلق فوضى.

وكتب ترماب على تويتر "هناك تقارير عديدة تتحدث عن احتجاجات سلمية للمواطنين الإيرانيين الذين ضاقوا ذرعا بفساد النظام وإهداره ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج، يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها بما في ذلك الحق في التعبير عن نفسه. العالم يراقب".

ومن جهتها، دعت الخارجية الأميركية مساء أمس دول العالم إلى أن تدعم علنا الشعب الإيراني ومطالبه بحقوقه الأساسية وإنهاء الفساد، وأدانت بشدة اعتقال السلطات الإيرانية متظاهرين سلميين وطالبت بالإفراج عنهم، كما دعت "النظام الإيراني إلى احترام حقوق شعبه وأهمها حرية التعبير عن آرائه".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في بيان إن "القادة الإيرانيين حولوا دولة مزدهرة ذات تاريخ وثقافة غنيَين إلى دولة مارقة تصدر أساسا العنف وسفك الدماء والفوضى".

ونقلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية عن قاسمي إن "الشعب الإيراني لا يرى قيمة التصريحات الانتهازية للمسئولين الأميركيين والرئيس ترامب".

وأضاف أن الإيرانيين تذكروا مواقف ترامب ومنع الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة و"القبض على العديد من الإيرانيين بأمريكا بسبب اتهامات لا أساس لها، لذلك يرون دعم هؤلاء المسؤولين لبعض المسيرات خلال الأيام الأخيرة في بعض المدن الإيرانية انتهازية".

وانطلقت الخميس مظاهرات في مدينة مشهد، ثانية كبرى مدن إيران، حيث حاصرتها قوات الأمن واعتقلت 52 شخصا، وفق وكالة فارس شبه الرسمية.

واتسعت المظاهرات لاحقا لتشمل مدنا رئيسية أخرى مثل طهران وقم وكرمنشاه وأصفهان ومدنا أخرى، كما تطورت الهتافات المنددة بالسياسة الاقتصادية للحكومة لتشمل انتقادات للنظام الإيراني نفسه.

ونزل آلاف المؤيدين للنظام الإيراني اليوم السبت إلى الشوارع في أنحاء البلاد لمساندته في مواجهة الاحتجاجات، وذلك لإحياء ذكرى ما وصفته وكالة فارس بالتصدي للفتنة التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009.