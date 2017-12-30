الأمن الروسي يعتقل منفذ اعتداء سانت بطرسبورغ

أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية (اف اس بي)، اليوم السبت، أنها تمكنت من اعتقال منفذ الاعتداء الذي استهدف متجرا كبيرا في مدينة سانت بطرسبورغ، الأربعاء الماضي، وأسفر عن إصابة 18 شخصا بجروح.

وقالت في بيان "تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع في 27 كانون الأول/ديسمبر داخل متجر كبير في سانت بطرسبورغ خلال عملية خاصة"، اليوم السبت.

ونقلت "أ.ف.ب" عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بترينكو، في بيان منفصل، أن "المشتبه به يخضع للاستجواب"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية المنفذ.

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غير أن وسائل إعلامية محلية تحدثت نقلا عن مصادرها أن منفذ العملية يدعى "ديمتري" وأنه يُعرف كأحد النشطاء المحليين في الحركات القومية الراديكالية.

يذكر أن 18 شخصا كانوا أصيبوا، قبل أربعة أيام، بانفجار عبوة يدوية الصنع وضعت داخل متجر كبير في سانت بطرسبورغ. ولا يزال ثمانية جرحى في المستشفى السبت.

وأمس الجمعة، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء كما نقلت وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وفي الثالث من نيسان/أبريل، تعرض مترو الأنفاق في سانت بطرسبورغ لاعتداء خلف 15 قتيلا وعشرات الجرحى وتبنته مجموعة غير معروفة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ومنتصف كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية أنها اعتقلت خلية لتنظيم الدولة الإسلامية قالت إنها كانت تعد لاعتداءات في سانت بطرسبورغ في 16 كانون الاول/ديسمبر. وتم ذلك بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه).