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أوكرانيا: إنهاء احتجاز رهائن في مبنى للبريد واعتقال المهاجم

تاريخ النشر: 30/12/2017 - 23:58

أوكرانيا: إنهاء احتجاز رهائن في مبنى للبريد واعتقال المهاجم
من المكان (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير : مجيد القضماني

أعلن الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، أن كافة الرهائن في مبنى البريد في مدينة خاركوف، تم الإفراج عنهم.

وأوضح في تغريدة على تويتر، مساء اليوم، أن "جميع الرهائن في خاركوف تم تحريرهم، واعتقلت الشرطة المهاجم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه أمر السلطات المحلية بتقديم كافة المساعدات الضرورية للمتضررين.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد أفادت، ظهر اليوم السبت، بأن رجلا مسلحا دخل مبنى بريد في مدينة خاركوف الواقعة شرق البلاد، وقام باحتجاز رهائن من بينهم أطفال.

وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي المحلية أن "المسلح بحوزته قنبلة" وقالت مصادر أخرى أنه "يتمنطق بحزام ناسف"، في حين طوقت القوات الأمنية وعناصر القوات الخاصة مبنى البريد، وقامت بإغلاق حركة المرور بالقرب من مكان الحادث.

ووفق معلومات رسمية، نشرها الموقع الإلكتروني للمدينة، تواجد داخل مبنى البريد 11 شخصا بينهم طفلان.

وأضافت أن دوافع المسلح غير معروفة بعد ولم يكشف عن شروط أو مطالب محددة في المفاوضات التي تجريها الشرطة معها بواسطة الهاتف. 


( يتبع)

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#خاركوف
#رهائن
#اوكرانيا

أوكرانيا: إنهاء احتجاز رهائن في مبنى للبريد واعتقال المهاجم

أوكرانيا: إنهاء احتجاز رهائن في مبنى للبريد واعتقال المهاجم

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