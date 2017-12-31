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تركيا: اعتقال 5 عناصر من "داعش" كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 17:03

تركيا: اعتقال 5 عناصر من "داعش" كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

قالت مصادر أمنيّة لوكالة الأناضول، إنّ قوات الأمن التركيّة، اعتقلت في أنقرة، خمسة عناصر من تنظيم داعش، كانوا يحملون جنسيات أجنبيّة، كانوا يعتزمون شن هجمات في احتفالات رأس السنة.

وذكرت مصادر أمنية، أن طواقم شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تابعت خمسة مشتبهين دخلوا تركيا بطريقة غير قانونية، أحدهم شيشاني والآخر عراقي وثلاثة سوريين، وتبين أنهم يعتزمون تنفيذ هجمات تستهدف احتفالات رأس السنة.

وأشارت المصادر أن قوات الأمن داهمت منزلين في العاصمة، وألقت القبض على المشتبهين الخمسة، وأنها صادرت العديد من الهويات وجوازات السفر المزورة ووثائق تنظيمية.

وأضافت أن عدد الموقوفين قابل للارتفاع في ظل الإفادات التي ستؤخذ من الموقوفين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تركيا
#احتفالات راس السنة
#داعش

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