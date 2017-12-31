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كولورادو: مقتل شرطي وإصابة 6 في إطلاق نار

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 20:26

كولورادو: مقتل شرطي وإصابة 6 في إطلاق نار
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل أحد عناصرها وإصابة 6 آخرين، بينهم 4 من الشرطة، إثر إطلاق نار بولاية كولورادو، وسط البلاد.

وقال مكتب شرطة مقاطعة "دوغلاس كاونتي" بكولورادو إنّ "شرطياً واحداً قتل، فيما أصيب 6، بينهم 4 من الشرطة واثنين من المدنيين"، من دون تحديد وضعهم الصحي.

وأضافت الشرطة، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، أنه تم "إطلاق النار على المهاجم وقتله"، وذلك بضاحية هايلاندز رانش بمدينة دنفر، عاصمة الولاية. 

وأشارت إلى أن قوات الشرطة كانت قد توجهت إلى مجمع سكني، عقب تلقي بلاغ، بوقوع شجار عائلي، قبل أن تتعرض لإطلاق النار.

ولم توضح الشرطة حيثيات الواقعة، وما إذا كانت عملاً إرهابياً أم جنائياً، كما لم تعلن عن سبل السيطرة على المهاجم وقتله.

وفي السياق، أشارت الشرطة إلى إنشاء ملجأ للطوارئ بالقرب من منطقة الهجوم، لاستقبال المواطنين العالقين والهاربين من منازلهم على خلفية الحادث، وفق المصدر ذاته. 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مقتل شرطي
#كولورادو
#إطلاق نار

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