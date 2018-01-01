فرنسا: 40 ألف منزل بلا كهرباء بسبب العاصفة "كارمن"

قالت شركة "إنيدي"، التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا يوم الاثنين إن العاصفة الثلجية "كارمن"، تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف منزل في منطقة بريتاني بغرب فرنسا.

وأفاد بيان للشركة، التي بعثت 1500 من موظفيها لإعادة الكهرباء، أن العاصفة تتحرك الآن صوب مناطق أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، تحذيرا برتقاليا في 40 دائرة بغرب فرنسا، فيما ضربت رياح سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي.

ويعد انقطاع الكهرباء على نطاق كبير في فرنسا أمرا نادرا. وتنتج الدولة ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية.

وحدث انقطاع مؤقت للكهرباء عن نحو 830 ألف منزل في غرب فرنسا في يوليو تموز 2015 بعد أن ألحق ارتفاع شديد غير معتاد في درجة الحرارة الضرر بالمحولات.