  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

فرنسا: 40 ألف منزل بلا كهرباء بسبب العاصفة "كارمن"

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 18:38

فرنسا: 40 ألف منزل بلا كهرباء بسبب العاصفة "كارمن"
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير : نواف رضوان

قالت شركة "إنيدي"، التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا يوم الاثنين إن العاصفة الثلجية "كارمن"، تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف منزل في منطقة بريتاني بغرب فرنسا.

وأفاد بيان للشركة، التي بعثت 1500 من موظفيها لإعادة الكهرباء، أن العاصفة تتحرك الآن صوب مناطق أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، تحذيرا برتقاليا في 40 دائرة بغرب فرنسا، فيما ضربت رياح سرعتها أكثر من 100 كيلومتر في الساعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي.

ويعد انقطاع الكهرباء على نطاق كبير في فرنسا أمرا نادرا. وتنتج الدولة ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية.

وحدث انقطاع مؤقت للكهرباء عن نحو 830 ألف منزل في غرب فرنسا في يوليو تموز 2015 بعد أن ألحق ارتفاع شديد غير معتاد في درجة الحرارة الضرر بالمحولات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عاصفة
#فرنسا
#شركة الكهرباء

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باكستان تستدعي سفير واشنطن احتجاجا على اتهامات ترامب
باكستان تستدعي سفير واشنطن احتجاجا على اتهامات ترامب

2018-01-01

مصر: توقيف 6063 مهاجرًا غير شرعي في 2017
مصر: توقيف 6063 مهاجرًا غير شرعي في 2017

2018-01-01

مقتل شرطي وإصابة 3 في أصفهان
مقتل شرطي وإصابة 3 في أصفهان

2018-01-01

الأكثر قراءة

إنقاذ فتاة وسائقة سيارة غمرتها المياه في حيفا

إنقاذ فتاة وسائقة سيارة غمرتها المياه في حيفا

2018-01-01
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

2018-01-01
علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

2018-01-01
ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

2018-01-01
اعتقالات بالضفة طالت نائبا عن حماس وتوغل بغزة

اعتقالات بالضفة طالت نائبا عن حماس وتوغل بغزة

2018-01-01