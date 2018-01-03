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النرويج توقف تصدير الأسلحة للإمارات بسبب حرب اليمن

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 14:52

النرويج توقف تصدير الأسلحة للإمارات بسبب حرب اليمن
مستودع مواد غذائية في الحديدة دمر في غارة للتحالف (ا ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، أنها علقت صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب تورطها في حرب اليمن.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إن "تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيرا وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني".

وتشارك الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية، ويتدخل في اليمن منذ آذار/مارس 2015. وقد أسفر عن سقوط أكثر من 8750 قتيلا بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت أوسلو أن تعليق صادرات الأسلحة الذي أقر في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي هو إجراء وقائي إذ أن لا شيء يشير إلى أن أسلحة نرويجية استخدمت في اليمن.

وفي 2016، ارتفعت مبيعات الأسلحة النرويجية إلى الإمارات بمقدار الضعف تقريبا بالمقارنة عن السنة التي سبقت، وبلغت قيمتها 79 مليون كورون (نحو ثمانية ملايين يورو بالسعر الحالي).

وتؤكد النرويج أنها لا تبيع السعودية يضا أسلحة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النرويج
#الإمارات
#حرب اليمن

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