  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

باكستان ردا على ترامب: "حاولنا إرضاءكم على حساب اقتصادنا"

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 23:52

باكستان ردا على ترامب: "حاولنا إرضاءكم على حساب اقتصادنا"
(أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : مجيد القضماني

رد وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، على اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلاده بـ "إيواء إرهابيين"، قائلا إن "التاريخ يعلمنا عدم الثقة في الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد اتهم باكستان بالخداع، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، وقال إن "الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى".

تدهور العلاقات الأميركية الباكستانية: استدعاء السفير الأميركي لتوبيخه
العلاقات الأميركية الباكستانية قد تدهورت في عهد ترامب منذ أن أعلن في آب/أغسطس أن "باكستان غالبا ما تقدم ملاذا آمنا للذين ينشرون الفوضى والعنف والإرهاب"
 

وأضاف: "هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان".

وزير الخارجية الباكستانية، خواجه آصف، كتب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، وترجمها ونقلها موقع "داون" الباكستاني: "اعتبرنا عدوكم عدونا (...) وحاولنا إرضاءكم على حساب اقتصادنا".

وأضاف، في تغريدات أخرى: "تسألون ماذا قدمنا؟ لقد شهدت بلادنا أسوأ حمام دم، وقمتم بتنفيذ 57 ألفا و800 هجوم على أفغانستان من قواعدنا.. وتم تزويد قواتكم بالسلاح والمتفجرات عبر أراضينا.. وأصبح آلاف من مدنيينا وجنودنا ضحايا لحرب بدأتموها أنتم".

وتابع: "قواتنا تقاتل بطريقة مثالية، وهناك ملحمة لا تنتهي من التضحيات، الماضي يعلمنا ألا نثق ثقة عمياء في الولايات المتحدة. نحن نشعر بالأسف لأنكم لستم سعداء، لكننا لن نتنازل عن هيبتنا بعد الآن".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باكستان
#الادارة الاميركية
#ترامب

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب عن مستشاره السابق: بانون فقد عقله
ترامب عن مستشاره السابق: بانون فقد عقله

2018-01-03

إردوغان يدعو للمحافظة على السلم والاستقرار في إيران
إردوغان يدعو للمحافظة على السلم والاستقرار في إيران

2018-01-03

"إليانور" تعطل الرحلات الجوية في مطارات فرنسية
"إليانور" تعطل الرحلات الجوية في مطارات فرنسية

2018-01-03

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء عاصفة والتحذير من الفيضانات والسيول الجمعة

حالة الطقس: أجواء عاصفة والتحذير من الفيضانات والسيول الجمعة

2018-01-03
منخفض جديد يضرب البلاد: عواصف رعدية وأمطار وثلوج

منخفض جديد يضرب البلاد: عواصف رعدية وأمطار وثلوج

2018-01-03
الحريديم

الحريديم "يبتزون" ليبرمان بقانون إعدام الفلسطينيين

2018-01-03
دير نظام: استشهاد الفتى مصعب التميمي بنيران الاحتلال

دير نظام: استشهاد الفتى مصعب التميمي بنيران الاحتلال

2018-01-03
قبيل زيارة نتنياهو.. الهند تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل

قبيل زيارة نتنياهو.. الهند تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل

2018-01-03