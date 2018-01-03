باكستان ردا على ترامب: "حاولنا إرضاءكم على حساب اقتصادنا"

رد وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، على اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلاده بـ "إيواء إرهابيين"، قائلا إن "التاريخ يعلمنا عدم الثقة في الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد اتهم باكستان بالخداع، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، وقال إن "الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى".

وأضاف: "هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان".

وزير الخارجية الباكستانية، خواجه آصف، كتب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، وترجمها ونقلها موقع "داون" الباكستاني: "اعتبرنا عدوكم عدونا (...) وحاولنا إرضاءكم على حساب اقتصادنا".

وأضاف، في تغريدات أخرى: "تسألون ماذا قدمنا؟ لقد شهدت بلادنا أسوأ حمام دم، وقمتم بتنفيذ 57 ألفا و800 هجوم على أفغانستان من قواعدنا.. وتم تزويد قواتكم بالسلاح والمتفجرات عبر أراضينا.. وأصبح آلاف من مدنيينا وجنودنا ضحايا لحرب بدأتموها أنتم".

وتابع: "قواتنا تقاتل بطريقة مثالية، وهناك ملحمة لا تنتهي من التضحيات، الماضي يعلمنا ألا نثق ثقة عمياء في الولايات المتحدة. نحن نشعر بالأسف لأنكم لستم سعداء، لكننا لن نتنازل عن هيبتنا بعد الآن".