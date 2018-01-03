ترامب عن مستشاره السابق: بانون فقد عقله

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن مستشاره السابق للشؤون الاستراتيجية، ستيف بانون، "قد فقد عقله بعدما أُقيل من منصبه".

جاءت تصريحات ترامب هذه ردا على تصريحات صدرت عن بانون في كتاب جديد وصف فيها الاجتماع بين الروس ونجل ترامب بـ "الخيانة"، وفق ما نشرته "بي بي سي"، الأربعاء.

وبحسب المصدر، قال بانون، في كتاب ينتظر نشره قريباً للصحفي مايكل ولف: إن "الروس عرضوا على نجل ترامب معلومات تدمّر جهود المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون".

بدوره، "غرّد" ترامب في تصريحات صحفية: "ستيف بانون ليس له علاقة بي أو بفترة رئاستي، وعندما تم فصله لم يفقد عمله فقط، بل فقد عقله أيضاً".

وأضاف: "ستيف بدأ العمل معي بعدما كنت قد فزت بالفعل بترشيح الحزب الجمهوري متفوّقاً على 17 منافساً".

وتابع: "الآن هو بمفرده. ستيف يتعلم أن النجاح ليس بالسهولة التي أجعله يبدو بها، وليس له أي نصيب في النجاح التاريخي الذي تم بمشاركة الرجال والنساء المنسيين في هذه الأمة".

يشار إلى أن بانون كان تخلّى عن منصبه في شركة "برايتبارت نيوز" ليقود حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية، وفي نيسان/أبريل 2017، أُقيل من منصب كبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض.