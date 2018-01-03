مقتل 14 شخصا في هجوم انتحاري على حدود نيجيريا

قتل 14 شخصا، اليوم الأربعاء، عندما فجر انتحاري نفسه في مسجد على حدود نيجيريا مع الكاميرون.

وجاء أن المهاجم، الذي يعتقد أنه من عناصر بوكو حرام، فجّر نفسه بين المصلين في جامع غامبورو قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، 04:00 بتوقيت غرينتش.

وقال أحد الحراس المدنيين، ويدعى عمر كشالا أنه "تم انتشال 14 جثة من بين الركام" مضيفا أن المسجد دُمر بالكامل.

وقال كشالا "إن المؤذن فقط نجا من الموت، ونعتقد أن هناك مزيدا من الجثث تحت الركام" متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى.

وقال حارس آخر، يدعى شيهو مادا، إنه قبل ساعة من وقوع الهجوم رصدت دورية حراسة أربعة انتحاريين مشتبه بهم في ضاحية البلدة، واعتقلت أحدهم بعد مطاردة.

وقال مادا إن "اثنين منهم فرا فيما اختفى الرابع وسط الظلام، ونعتقد أنه هو الذي هاجم المسجد".

يشار إلى أنه في آب/اغسطس 2014 سيطرت الحركة على بلدة غامبورو، المركز التجاري إلى جانب بلدة نغالا المجاورة. واستعادت القوات النيجيرية السيطرة على البلدتين في أيلول/سبتمبر 2015 بمساعدة القوات التشادية بعد أشهر من العمليات العسكرية.