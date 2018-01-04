ترامب يحل لجنة من تشكيله حققت بالتزوير في الانتخابات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن حل "اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات" التي شكلها بنفسه بعد الانتخابات للتحقيق بشبهات تزوير الانتخابات الأخيرة، التي دفعت بها إلى سدة الحكم.

وعزى ترامب قراره لرفض العديد من الولايات تزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها. فيما عللت هذه الولايات قرارها لخشية بأن تؤدي المعلومات الحساسة المطلوبة كرقم الضمان الاجتماعي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت.

وكان قرار ترامب تشكيل "اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات" أثار غضب الكثير من الولايات التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها خشية أن تؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت، لا سيما وأن هذه المعلومات تشمل كثيرًا من البيانات الخاصة، بدءا برقم الضمان الاجتماعي وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.

ولكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة لا يبدو أن الملياردير الجمهوري قد تخلى عن اقتناعه، الذي يخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلافا للقانون في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي على الرغم من أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي، إذ حازت على حوالي ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما اعتبره مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الأصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه.

وقال ترامب في بيان، الأربعاء، إنه "على الرغم من الأدلة الحسية على التزوير الانتخابي فإن ولايات عديدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات بالمعلومات" التي طلبتها منها لإجراء تحقيقاتها.

وأضاف "بدلا من أن أخوض في معركة قضائية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب، فقد وقعت اليوم مرسوما لحل اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي وضع يدها على هذه المسألة لتحديد الطريق الواجب سلوكه".