  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب يحل لجنة من تشكيله حققت بالتزوير في الانتخابات

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 17:08

ترامب يحل لجنة من تشكيله حققت بالتزوير في الانتخابات
دونالد ترامب (أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب
تحرير : رامي حيدر

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن حل "اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات" التي شكلها بنفسه بعد الانتخابات للتحقيق بشبهات تزوير الانتخابات الأخيرة، التي دفعت بها إلى سدة الحكم.

وعزى ترامب قراره لرفض العديد من الولايات تزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها. فيما عللت هذه الولايات قرارها لخشية بأن تؤدي المعلومات الحساسة المطلوبة كرقم الضمان الاجتماعي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت.

وكان قرار ترامب تشكيل "اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات" أثار غضب الكثير من الولايات التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها خشية أن تؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت، لا سيما وأن هذه المعلومات تشمل كثيرًا من البيانات الخاصة، بدءا برقم الضمان الاجتماعي وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.

ولكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة لا يبدو أن الملياردير الجمهوري قد تخلى عن اقتناعه، الذي يخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلافا للقانون في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي على الرغم من أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي، إذ حازت على حوالي ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما اعتبره مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الأصوات كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه.

وقال ترامب في بيان، الأربعاء، إنه "على الرغم من الأدلة الحسية على التزوير الانتخابي فإن ولايات عديدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات بالمعلومات" التي طلبتها منها لإجراء تحقيقاتها.

وأضاف "بدلا من أن أخوض في معركة قضائية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب، فقد وقعت اليوم مرسوما لحل اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي وضع يدها على هذه المسألة لتحديد الطريق الواجب سلوكه".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#انتخاباتت 2016
#تزوير
#لجنة استشارية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب وكوشنر خططا لانقلاب يضع بن سلمان على العرش
ترامب وكوشنر خططا لانقلاب يضع بن سلمان على العرش

2018-01-04

"قانون الكونغرس ضد إيران لن يجهز قريبا"
"قانون الكونغرس ضد إيران لن يجهز قريبا"

2018-01-04

مصر: اعتقال 75 شخصًا بينهم مسؤولون بتهمة "الاتجار بالبشر"
مصر: اعتقال 75 شخصًا بينهم مسؤولون بتهمة "الاتجار بالبشر"

2018-01-04

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أمطار متقطعة نهارا وماطر وعاصف ليلا

حالة الطقس: أمطار متقطعة نهارا وماطر وعاصف ليلا

2018-01-04
المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

المنخفض الجوي يضرب البلاد وإغلاق جبل الشيخ

2018-01-04
محقق شرطة مشتبه بالتحرش الجنسي بمعتقلات

محقق شرطة مشتبه بالتحرش الجنسي بمعتقلات

2018-01-04
إصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال جنازة الشهيد التميمي

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال جنازة الشهيد التميمي

2018-01-04
اشتباه: معلمان تحرشا جنسيا بطلاب في مدرسة عربية

اشتباه: معلمان تحرشا جنسيا بطلاب في مدرسة عربية

2018-01-04