توافق الكوريتين على إجراء محاداثات الأسبوع المقبل

وافقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، على اقتراح كوري جنوبي بإجراء محادثات، الثلاثاء المقبل، بحسب وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية المسؤولة عن ملف العلاقات بين الكوريتين.

وقال مسؤول في الوزارة إن "كوريا الشمالية بعثت رسالة هذا الصباح تشير إلى قبولها لاقتراح إجراء محادثات في التاسع من كانون الثاني/يناير، والذي كانت تقدمت به كوريا الجنوبية".

وستتم المحادثات في بانمونجوم "قرية الهدنة" على الحدود بين الكوريتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التوحيد، بايك تاي هيون، للصحافيين إن المحادثات ستتطرق خصوصا إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ التي ستجري من 9 إلى 25 شباط/فبراير، وكذلك إلى "مسألة تحسين العلاقات بين الكوريتين".

وكان قد اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الكوري الجنوبي، مون جاي إن، الخميس، على تأجيل المناورات العسكرية المقررة بين البلدين إلى ما بعد إجراء الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الشهر المقبل، وفق بيان صادر عن الرئاسة في سيول.

وأكد مون لترامب أن إرجاء هذه المناورات التي تثير دوما غضب بيونغ يانغ، سيسهم في إنجاح الألعاب الأولمبية الشتوية "ضمن فرضية ألا يقوم الشمال باستفزازات جديدة"، على ما أضاف البيان.

وأتى هذا الاعلان بعد ساعات على تصريحات لترامب أكدت أن الحوار بين الكوريتين "أمر جيد".

من جهته "رحب" نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الخميس، بتعليق المناورات أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية، مؤكدا أن موسكو "تشاهد بارتياح" أن دعواتها لوقف المناورات "أخذت في الاعتبار"، على ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

وكانت قد كثفت بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة إطلاق صواريخ بالستية إلى جانب إجراء تجربتها النووية السادسة، ما أدى إلى فرض مجلس الأمن الدولي عدة رزمات عقوبات عليها.