إيران: اعتقال 90 طالبًا جامعيًا لمشاركتهم في الاحتجاجات

أعلن عضو لجنة التعليم والبحث في البرلمان الإيراني، النائب محمود صادقي، أن السلطات الإيرانية اعتقلت 90 طالبًا جامعيًا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عدد من المدن بعد رفع الأسعار وغلاء المعيشة.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها صادقي لوكالة العمال الإيرانية للأنباء "إلنا"، تعليقا على التظاهرات والاحتجاجات المناهضة للنظام التي بدأت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكشف النائب الإيراني عن أن مصير 10 طلاب من بين الموقوفين ما زال غامضا، مشيرًا إلى أن التحقيقات حول مصيرهم ما زالت مستمرة، وأن الجهة التي أوقفتهم ما زالت مجهولة.

ولفت إلى أن المعلومات التي حصلوا عليها من وزارة التعليم العالي، تفيد بأن العديد من الطلاب الذين تم توقيفهم لا علاقة لهم بالتظاهرات. وأكد أن أغلب الطلبة المذكورين تم توقيفهم في أماكن بعيدة عن التظاهرات، أو قرب عناوين منازلهم.

وشدد صادقي على أن الإجراءات المتخذة بحق الطلاب المذكورين ستزيد توتر الأجواء في البلاد. وأكد أن 58 طالبا من بين الموقوفين يدرسون في جامعات مختلفة بالعاصمة طهران.

وأوضح أنه صدر قرار توقيف مؤقت بحق بعض الطلبة، فيما تم إطلاق سراح عدد آخرين مقابل كفالة مالية.

ومنذ 28 ديسمبر الماضي، تشهد إيران تظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت التظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية "قم"، مخلفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.