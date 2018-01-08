إيران تدعو للاستعداد لانسحاب واشنطن من النووي

دعت إيران، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الموقع في 2015.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إن "على المجتمع الدولي أن يستعد لانسحاب أميركي محتمل من الاتفاق النووي مع إيران".

وكانت إيران وقعت في 2015 الاتفاق التاريخي مع الدول الست الكبرى، والذي وافقت فيه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع عدد من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أشد معارضي الاتفاق النووي، الذي تعتبره الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما إنجازا لسياستها الخارجية.

وكان ترامب قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر رفضه الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الموقع في 2015، ولكنه لم يعد تفعيل العقوبات، كما لم يلغ الاتفاق، مفضلا إحالة الملف إلى الكونغرس لمعالجة "العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق". وتنهي مهلة الإبقاء على رفع العقوبات عن إيران يوم الجمعة المقبل.

ويفرض القانون الأميركي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق، وما إذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وقال عراقجي في مؤتمر الأمن في طهران "يسعى الرئيس الأميركي منذ أكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي".

وأضاف المتحدث "نحن في إيران مستعدون لكافة الاحتمالات. سيكون المجتمع الدولي الخاسر الأكبر، وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية".

وأضاف عراقجي أن "منطقتنا لن تكون أكثر أمنا بدون الاتفاق النووي".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن انسحاب الولايات المتحدة سيستدعي "ردا مناسبا وقويا".

وأضاف قاسمي في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني "الإدارة الأميركية ستندم بالتأكيد على ذلك".

إلى ذلك، من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نهاية الأسبوع لإجراء محادثات حول الاتفاق مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

ونفى ظريف تقارير تفيد بأن المحادثات ستركز على التظاهرات الأخيرة في إيران والتي أدت إلى مقتل 21 شخصا معتبرا أن ادعاءات كتلك "لا أساس لها".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن ظريف قوله إنه "بالنظر إلى الأهمية التي اكتسبها الاتفاق النووي في الأيام الأخيرة، وبخاصة بالنظر إلى السياسات الأميركية المدمرة، وبناء على محادثات أجريناها، اتفقنا على عقد اجتماع تشاوري بين إيران والدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".