النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك

قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الإثنين، إن حريقا شب في برج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وكان الرئيس الأمريكي في واشنطن وقت اندلاع الحريق.

وذكرت محطة "أن.بي.سي" أن قوات الإطفاء تتعامل حاليا مع حريق في البرج. وبثت صورا مباشرة لعدد من رجال الإطفاء أعلى المبنى مع تصاعد للأدخنة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقالت المحطة إن الرئيس الأميركي لم يكن في المبنى الذي يزوره بشكل متكرر.

كما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ومباشرة من مدينة نيويورك، ترصد اشتعال النيران في برج ترامب.

وتظهر اللقطات المصورة محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

يشار الى ان حريقا اندلع في إحدى الغرف بالفندق الدولي الواقع في برج ترامب بمدينة نيويورك في 3 Nذار / مارس عام 2017، وهو ما تسبب بإصابة شخص واحد بجروح.

ويدخل البرج المذكور في شبكة الفنادق التي يملكها الرئيس الأميركي ترامب.

يذكر أن برج ترامب هو ناطحة سحاب مكونة من 58 طابق متعدد الاستخدامات في مانهاتن، نيويورك، صممه دير سكوت من شركة هايدن كونيل وطور من قبل دونالد ترامب، يعتبر برج ترامب بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكن ترامب.