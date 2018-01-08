  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 15:51

النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الإثنين، إن حريقا شب في برج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وكان الرئيس الأمريكي في واشنطن وقت اندلاع الحريق.

وذكرت محطة "أن.بي.سي" أن قوات الإطفاء تتعامل حاليا مع حريق في البرج. وبثت صورا مباشرة لعدد من رجال الإطفاء أعلى المبنى مع تصاعد للأدخنة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقالت المحطة إن الرئيس الأميركي لم يكن في المبنى الذي يزوره بشكل متكرر.

كما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ومباشرة من مدينة نيويورك، ترصد اشتعال النيران في برج ترامب.

وتظهر اللقطات المصورة محاولات قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

يشار الى ان حريقا اندلع في إحدى الغرف بالفندق الدولي الواقع في برج ترامب بمدينة نيويورك في 3 Nذار / مارس عام 2017، وهو ما تسبب بإصابة شخص واحد بجروح.

ويدخل البرج المذكور في شبكة الفنادق التي يملكها الرئيس الأميركي ترامب.

يذكر أن برج ترامب هو ناطحة سحاب مكونة من 58 طابق متعدد الاستخدامات في مانهاتن، نيويورك، صممه دير سكوت من شركة هايدن كونيل وطور من قبل دونالد ترامب، يعتبر برج ترامب بمثابة مقر لمنظمة ترامب ويعتبر مكتبه الرئيسي وسكن ترامب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#برج ترامب
#حريق
#نيويورك

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال رجل أعمال فرنسي للتحقيق في تمويل ليبي لساركوزي
اعتقال رجل أعمال فرنسي للتحقيق في تمويل ليبي لساركوزي

2018-01-08

استمرار مواجهات الخبز بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة
استمرار مواجهات الخبز بين طلاب جامعة الخرطوم والشرطة

2018-01-08

برلين تستعد لوصول 100 طفل من أبناء مقاتلي داعش
برلين تستعد لوصول 100 طفل من أبناء مقاتلي داعش

2018-01-08

الأكثر قراءة

جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

2018-01-08
طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

2018-01-08
السلطات الإسرائيلية تحارب تعدد الزوجات: عقوبات على العائلات العربية

السلطات الإسرائيلية تحارب تعدد الزوجات: عقوبات على العائلات العربية

2018-01-08
العودة للمدارس غدا: إليكم جدول العطل الرسمية

العودة للمدارس غدا: إليكم جدول العطل الرسمية

2018-01-08
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

2018-01-08