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مدير CIA: روسيا وغيرها يحاولون تقويض الانتخابات الأميركية

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 08:07

مدير CIA: روسيا وغيرها يحاولون تقويض الانتخابات الأميركية
طابور ناخبين أميركيين
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، مايك بومبيو، الأحد، إن روسيا وآخرين يحاولون تقويض الانتخابات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ستجرى فيه الانتخابات المهمة المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر حين سيسعى الجمهوريون للاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.

وخلصت أجهزة المخابرات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2016 لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز، وذلك بسبل منها اختراق الحسابات على الإنترنت وإرسال رسائل إلكترونية محرجة لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة آنذاك، هيلاري كلينتون، ونشر دعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بومبيو لشبكة "سي.بي.إس" إن التدخل الروسي قائم منذ فترة طويلة ولا يزال مستمرا. ولدى سؤاله عما إذا كانت موسكو تحاول تقويض الانتخابات الأميركية، رد بومبيو قائلا "نعم… منذ عقود".

وأضاف "ما زلت قلقا، لا من الروس فحسب، بل من مساعي آخرين أيضا"، دون أن يخوض في تفاصيل. وتابع "لدينا الكثير من الأعداء الذين يريدون تقويض الديمقراطية الغربية".

وتنفي موسكو أي تدخل في انتخابات 2016 لمساعدة ترامب على الفوز. ويحقق المستشار الأميركي الخاص، روبرت مولر، فيما إذا كانت هناك جرائم قد ارتكبت.

وأقر اثنان من مساعدي ترامب، وهما مستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين، ومساعده في الحملة الانتخابية جورج بابادوبولوس، بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) في التحقيق. وينفي ترامب أي تواطؤ لحملته مع روسيا.

وقال بومبيو إن وكالة المخابرات المركزية مناط بها عمل مهم في إطار فريق الأمن القومي لإبقاء العملية الانتخابية الأميركية آمنة وديمقراطية. وأضاف ”نعمل بجد لتحقيق ذلك. لذا سنقف ضد الروس أو أي أطراف أخرى تهدد بلوغ تلك الغاية“.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الانتخابات الأميركية
#روسيا
#دونالد ترامب
#سي آي إيه
#cia

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