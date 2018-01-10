الصين تقدم طلبية لشراء 184 طائرة إيرباص "إيه 320"

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الصين قدمت طلبية لشراء 184 طائرة "إيه 320" من إيرباص لفائدة 14 شركة طيران تسلم في الفترة ما بين 2019 و2020.

جاء ذلك خلال اليوم الأخير من زيارة رسمية بدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين الإثنين، حسب موقع قناة "فرانس 24" المحلية.

وأوضح الإليزيه أن الطلبية، التي لم يتم الإعلان عنها قبلا، تشمل خصوصا طراز "إيه 320 نيو"، لافتا إلى أنها مجموعة جديدة من الطلبيات.

و"إيه 320 نيو"، هي عائلة طائرات ركاب مطورة من قبل إيرباص تحل محل "إيه 320"، وتقول الشركة إنها تمتاز بانخفاض استهلاك الوقود وانبعاثات أكاسيد النيتروجين والضوضاء الصادرة.

ولم يتم إعلان قيمة الطلبية رسمياً، إلا أنها تبلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي حسب قائمة الأسعار الحالية للطراز المذكور (يبلغ سعر الطائرة الواحدة 96.7 مليون دولار).

وفي وقت سابق، أعلن ماكرون، أمام الصحفيين في بكين، أنه "تباحث مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" مستقبل مصنّع الطائرات الأوروبي".

وتابع ماكرون قائلاً إن "شي أكد لي أن الصين ستحافظ على حجم طلبياتها في السنوات المقبلة، وعلى المساواة في حصص الأسواق بين شركتي إيرباص الفرنسية وبوينغ الأمريكية، هذا هو الخط الصيني وتم التأكيد عليه بوضوح".

كانت "إيرباص" وقعت الثلاثاء في بكين مذكرة تفاهم لزيادة وتيرة إنتاجها من طائرات "إيه 320" إلى الصين.

والصين هي السوق الثانية في العالم لصناعات الطيران، وتشهد منافسة شبه متساوية بين "إيرباص" و"بوينغ".

و"إيرباص" شركة أوروبية متعددة الجنسيات، وتعد واحدة من أكبر شركات تصنيع وبيع الطائرات في العالم، تملك المجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية والجوية 80% من رأسمالها، والبقية تملكها "شركة بي.آي.إي سيستمز" البريطانية، وتتخذ "إيرباص" من ضواحي مدينة تولوز الفرنسية مقرا رئيسيا لها.