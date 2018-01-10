تركيا تستدعي القائم بالاعمال الاميركي للاحتجاج

عرب ٤٨/ أ ف ب

استدعت تركيا، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الأميركي، للاحتجاج على تدريب واشنطن مقاتلي "حزب الاتحاد الديموقراطي" السورية الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية".

وأعلنت مصادر في الخارجية التركية "لقد أعربنا عن قلقنا إزاء توفير الولايات المتحدة تدريبا على السلاح لعناصر" من حزب الاتحاد الديموقراطي خلال لقاء مع القائم بالأعمال الأميركي فيليب كوسنت. ولم تعط المصادر أية تفاصيل إضافية.

وكوسنت هو حاليا أرفع مسؤول دبلوماسي أميركي في أنقرة بعد مغادرة السفير جون باس أواخر العام الماضي، وعدم تعيين سفير جديد خلفا له.

وتعتبر تركيا كلا من وحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديموقراطي في سورية "مجموعات إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تعتبره أنقرة وواشنطن وبروكسل منظمة إرهابية.

والعلاقات بين أنقرة وواشنطن متوترة بسبب مواضيع خلافية عدة منذ محاولة الانقلاب، من بينها قرار الولايات المتحدة تسليح وحدات حماية الشعب الكردية.

لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر قال مسؤولون أتراك إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغهم في اتصال هاتفي أن واشنطن ستتوقف عن تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة.

يضاف إلى ذلك عدم استجابة واشنطن لطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016.