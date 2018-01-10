رئيس كوريا الجنوبية: نزع القدرات النووية للشمال كفيل للسلام

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، اليوم الأربعاء، غداة أول محادثات رسمية بين الكوريتين منذ أكثر من عامين، أن نزع القدرات النووية للشمال هو "الطريق إلى السلام وهو هدفنا".

وقال مون خلال مؤتمر صحافي "علينا أن نواصل الجهود لإقامة أولمبياد سلام"، مضيفا "علينا أن نحل سلميا المسألة النووية الكورية الشمالية".

وكانت بيونغ يانغ، أعلنت الثلاثاء خلال المحادثات مع سيول، أنها سترسل وفدا رفيع المستوى للمشاركة في الألعاب الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية في شباط/فبراير.

وفي مؤتمره الصحافي، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، ذا توافرت "الظروف المناسبة".

وقال "في الشروط المناسبة يمكنني المشاركة في أي قمة كانت"، مشيرا إلى أنه إذا التقى كيم فأن "هذا لن يكون لقاء من أجل المبدأ. من أجل أن تعقد قمة يجب أن تتوافر الشروط المناسبة وأن يتم ضمان بعض النتائج".

وهذا ثاني مؤتمر صحافي يعقده الرئيس المنتمي إلى تيار يسار الوسط منذ انتخابه في أيار/مايو.

ومون مؤيد للحوار مع الشمال خلافا لما كانت عليه الرئيسة السابقة المحافظة المتشددة بارك غوين-هيي، وهو ينتهج سياسة تعتبرها واشنطن متساهلة للغاية إزاء بيونغ يانغ.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي، أنه "ليس لدينا أي اختلاف في الرأي مع الولايات المتحدة"، مشددا على أن "الولايات المتحدة دعمت بالكامل المحادثات بين الكوريتين وهي تعرب للجنوب عن آملها بأن تساهم هذه المباحثات في حل المسألة النووية الكورية الشمالية".