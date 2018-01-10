  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة: مخاوف من تسرب أو انفجار أو غرق

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 14:47

ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة: مخاوف من تسرب أو انفجار أو غرق
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

استبعدت السلطات الصينية التي تكافح الحريق المندلع في حاملة نفط إيرانية قبالة سواحل شنغهاي، الأربعاء، خطر تشكل بقعة نفط، لكن 31 من بحارة الناقلة ما زالوا يعتبرون في عداد المفقودين.

وقد اندلعت النار في حاملة النفط "سانشي" التي تنقل 136 ألف طن من المحروقات الخفيفة، بعد اصطدامها بسفينة شحن صينية، على بعد 300 كلم عن سواحل شانغهاي.

وواجهت السفن التي أتت للإغاثة، غازات سامة وأمطار ورياح قوية في بحر مضطرب، مما جعل عمليات البحث عن ناجين بالغة الصعوبة.

ومن أفراد الطاقم ال32، 30 إيرانيا وبنغلادشيان، عثر على جثة واحدة، كما قالت وزارة النقل الصينية، في بيان الثلاثاء.

لكن الوزارة أضافت في هذا البيان، أنه "لم يلاحظ حصول أي تسرب كبير للنفط على سطح الماء"، بعدما تحدثت في وقت سابق عن "خطر انفجار أو غرق" الناقلة التي ما تزال مشتعلة.

واعتبرت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة في بيان إلى وكالة فرانس برس، أنه "بسبب اندلاع النيران، من المتوقع أن يحترق معظم النفط قبل تسربه إلى الماء. ولكن، اذا غرقت الناقلة قبل احتراق كامل النفط، فستكون عملية التنظيف بالغة التعقيد".

وتملك ناقلة النفط "شركة الناقلات الوطنية الإيرانية" التي تتولى إدارة أسطول ناقلات النفط الإيرانية، كما ذكرت وزارة النفط الإيرانية. وكانت تنقل منتجات إلى شركة "هانواها" توتال الكورية الجنوبية وهي شركة مشتركة بين "توتال" الفرنسية ومجموعة "هانواها" الكورية الجنوبية.

أما سفينة الشحن الصينية التي ترفع علم هونغ كونغ فكانت تبحر وتنقل 64 ألف طن من الحبوب الأميركية إلى الصين. وتم إنقاذ أفراد طاقمها الصينيين ال 21.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ناقلة نفط
#الصين
#إيران
#هونغ كونغ

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران: قانون يخفف الإعدام عن آلاف
إيران: قانون يخفف الإعدام عن آلاف

2018-01-10

الصين تقدم طلبية لشراء 184 طائرة إيرباص "إيه 320"
الصين تقدم طلبية لشراء 184 طائرة إيرباص "إيه 320"

2018-01-10

أثينا: متظاهرون يقتحمون مقر وزارة العمل
أثينا: متظاهرون يقتحمون مقر وزارة العمل

2018-01-10

الأكثر قراءة

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

2018-01-09
قتلت زوجها وقطعت جثته وأخفت جزءا منها في مكب النفايات

قتلت زوجها وقطعت جثته وأخفت جزءا منها في مكب النفايات

2018-01-09
عم ضحية الحادث من اللقية في رومانيا: خسارتنا لابننا لا تعوض

عم ضحية الحادث من اللقية في رومانيا: خسارتنا لابننا لا تعوض

2018-01-09
قصف إسرائيلي جديد لمنشأة عسكرية قرب دمشق

قصف إسرائيلي جديد لمنشأة عسكرية قرب دمشق

2018-01-09
غزة: إصابة القيادي في حماس العلمي بطلقة في الرأس

غزة: إصابة القيادي في حماس العلمي بطلقة في الرأس

2018-01-09