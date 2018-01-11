أميركا تنشئ وحدة للتحقيق بمصادر تمويل حزب الله

عرب ٤٨ / أ.ف.ب

أعلن جهاز القضاء في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن إنشاء وحدة تحقيق خاصة تتولى التحقيق بمصادر تمويل حزب الله اللبناني، بعد أن زعمت في أكثير من مناسبة أن التنظيم اللبناني يستغل تجارة المخدرات لتمويل نشاطاته التي وصفتها بالإرهابية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعما لحزب الله وملاحقتهم".

وأضافت وزارة العدل أن الفريق سيضم "متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف إيران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية".

وأرجع مراقبون هذه الخطة إلى نية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توجيه ضربة لإيران بعد ان فشل في التنصل من الاتفاق النووي، وقد يستغل هذا التحقيق للتنصل منه تحت ادعاء أن إيران او منظمات او شركات إيرانية ضالعة في مثل هذه النشاطات المزعومة.

وقال وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، إن "وزارة العدل لن تدخر جهدا من أجل إزالة كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة".

وأضاف أن "الفريق سيقوم بملاحقات تحد من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية وتعطل أيضا عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".