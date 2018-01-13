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ترامب دفع 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة إباحية

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 08:17

ترامب دفع 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة إباحية
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أحد محامي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دفع في العام 2016 مبلغ 130 ألف دولار لممثلة إباحية سابقة لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية في العام 2006 بينها وبين الملياردير الجمهوري.

وجاء أنه تم التفاوض على هذا المبلغ بين المحامي مايكل كوهين وستيفاني كليفورد قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب، وفق الصحيفة.

وكليفورد معروفة باسم ستورمي دانيلز في صناعة الأفلام الإباحية، وقالت في أحاديث خاصة إنها مارست الجنس مع ترامب في تموز/يوليو 2006 على هامش بطولة للغولف بالقرب من بحيرة تاهو المنطقة السياحية بين كاليفورنيا ونيفادا.

في ذلك الوقت كان ترامب متزوجا من عقيلته الحالية، ميلانيا.

وفي بيان، نفى البيت الابيض بشكل قاطع اي لقاء طابعه جنسي بين ترامب ودانيلز.

وقال مسؤول بالرئاسة الاميركية ان "الامر يتعلق باخبار قديمة تعود الى الظهور وكان قد تم نشرها ونفيها بشدة قبل الانتخابات".

وخلال السباق الى البيت الأبيض ومنذ توليه الرئاسة، اتُهم ترامب من العديد من النساء بالتحرش أو بملامسات جنسية تعود إلى سنوات مضت.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دونالد ترامب
#ستيفاني كليفورد

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