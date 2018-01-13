كاليفورنيا: ضحايا السيول الوحلية 18 و 6 مفقودين

أعلنت السلطات في جنوب كاليفورنيا، يوم أمس الجمعة، أنها عثرت على جثة رجل عجوز لقي مصرعه من جراء السيول الوحلية التي ضربت المنطقة، ما يرفع عدد الضحايا إلى 18، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع، كما وصل عدد المفقودين إلى 6 أشخاص.

وقال المسؤول عن مقاطعة سانتا باربرا، بيل براون، إن الرجل البالغ من العمر السابعة والثمانين قد تم "تحديد مكانه داخل منزله من جانب فريق بحث وإنقاذ".

ويواصل عمال الإنقاذ عملياتهم، ويُعتقد أن عدد المفقودين يبلغ ستة حاليا، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين.

وكانت سيول موحلة اجتاحت مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا، الأربعاء، وألحقت أضرارا ودمارا بمئات المنازل، وأدت الى قطع العديد من المحاور الرئيسية.

وأوضح براون أنه لا يزال من الممكن العثور على المفقودين، لكنه حذر من أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع.

وكانت قد هطلت أمطار غزيرة، من الإثنين حتى الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في هذه المنطقة التي تعتبر من أجمل مناطق كاليفورنيا، مخلفة تأثير الكارثة إذ تسببت في انهيارات أرضية على امتداد مئات الأمتار، بسبب غياب الغطاء النباتي الذي يسهم في تماسك التربة، وأدت إلى تشكيل سيول وجرفت صخورا دمرت كل ما يقف في طريقها.

وكانت حرائق من بين الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا أدت إلى إجلاء عشرات آلاف الأشخاص خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي ودمرت المئات من المباني. وحصلت السيول الوحيلة في نفس المناطق تقريبا بعد أسبوعين على عودة بعض السكان إلى منازلهم.

وأتى الحريق "توماس" على الأحراج والنباتات ما أوجد الظروف المؤاتية للكارثة التي وقعت في مطلع الأسبوع الحالي. وهطل في فينتورا 13 سنتم من الأمطار المتراكمة في غضون ساعات، بحسب هيئة الأرصاد.

وبدأت عمليات التنظيف، لكن الفرق لا تزال تواجه صعوبات في إزالة الوحول الكثيفة من شوارع مونتيسيتو، بينما تقوم فرق في مناطق أخرى بإعادة التيار الكهربائي.