تصعيد عسكري يعقب نشر روسيا صواريخ بشبه جزيرة القرم

ذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا نشرت فرقة جديدة مزودة بصواريخ أرض-جو من طراز (إس-400) في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، في تصعيد للتوتر العسكري في المنطقة.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، مما أدى إلى فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على موسكو وإلى التسبب في وضع متأزم في المنطقة.

وقالت الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، إنها تخطط لتزويد أوكرانيا” بقدرات دفاعية متطورة“، قال مسؤولون إنها تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

والخطوة الروسية، هي الثانية من نوعها بعد نشر فرقة مسلحة بنفس نظام الدفاع الجوي في القرم في ربيع 2017 قرب بلدة فيودوسيا الساحلية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن مقر الفرقة الجديدة سيكون قرب مدينة سيفاستوبول وستراقب المجال الجوي فوق الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن القائد في القوات الجوية الروسية فيكتور سيفوستيانوف، قوله إن نظام الدفاع الجوي الجديد مصمم للدفاع عن حدود روسيا، لكن يمكن تعديله ليصبح معدا للهجوم في أقل من خمس دقائق.

وتقول وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع من طراز (إس-400) يمكنها أن تسقط أهدافا جوية على مدى 400 كيلومتر وصواريخ باليستية على مدى 60 كيلومترا.

وأضافت الوزارة أن هذه الأنظمة دخلت ترسانة الجيش الروسي للمرة الأولي في عام 2007.