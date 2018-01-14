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ارتفاع ضحايا الانهيارات الطينية في كاليفورنيا إلى 19

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 07:35

ارتفاع ضحايا الانهيارات الطينية في كاليفورنيا إلى 19
(أ ف ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

ارتفع عدد قتلى الانهيارات الطينية التي دمرت أجزاء من مقاطعة سانتا باربرا، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى 19، يوم أمس السبت، وسط تدفق لأطقم الطوارئ للبحث عن خمسة ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال رئيس شرطة سانتا باربرا، بيل براون، إن مفقودا عثر عليه على قيد الحياة أمس السبت، لكن احتمالات العثور على ناجين تتضاءل سريعا.

وأضاف في مؤتمر صحفي إنه "في حين يبقى احتمال وجود أي شخص على قيد الحياة أقل مع مرور كل ساعة لكن يبقى الأمل".

وذكر براون أن عدد القتلى بلغ 19 بعد العثور على جثة مورجان كوري (25 عاما). وكانت السلطات عثرت في السابق على جثة شقيقتها سوير (12 عاما).

وقعت الكارثة يوم الثلاثاء الماضي عندما غمرت أمطار غزيرة المنطقة قرب مونتيسيتو شمالي مدينة لوس أنجلوس.

وانهارت تلال مشبعة بالمياه مما أدى إلى سقوط سيل من الأوحال والمياه الغزيرة والأشجار المقتلعة من جذورها والصخور على الوادي وتسبب فيما وصفته الشرطة "بإصابات فظيعة" لضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و89 عاما.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الدمار غطى نحو 78 كيلومترا مربعا وإن ما يربو على 2100 من السكان والعاملين في وكالات إقليمية واتحادية، ومنها خفر السواحل والبحرية والصليب الأحمر الأميركي، شاركوا في جهود بحث وانتشال وإغاثة "مضنية".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كاليفورنيا
#الانهيارات الطينية

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