روحاني: أميركا أخفقت في تقويض الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى وأشاد بالاتفاق قائلا إنه "انتصار طويل الأمد" لإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، مهلة لحلفائه الأوروبيين الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني لإصلاح ما اعتبره "عيوبًا مروعة" فيه، وإلا ستنسحب منه الولايات المتحدة.

وقال روحاني في كلمته "الإدارة الأميركية لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي... أخفق ترامب، رغم محاولاته المتكررة، في تقويض الاتفاق... الاتفاق انتصار طويل الأمد لإيران".

ووافق ترامب، يوم الجمعة الماضي، على تمديد تعليق العقوبات ضد إيران لآخر مرة لإتاحة فرصة أخيرة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لتعديل الاتفاق.

وتقول إيران إنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق وستلتزم به ما دامت الدول الموقعة الأخرى تحترمه لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت منه واشنطن.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق على كبح برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات عنها.