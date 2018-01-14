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مسرب وثائق "ويكيليكس" مرشحًا للكونغرس الأميركي

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 17:13

مسرب وثائق "ويكيليكس" مرشحًا للكونغرس الأميركي
تشيلسي مانينغ
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

نشرت اللجنة الفدرالية للانتخابات، أمس السبت، وثيقة تفيد بترشح العسكري الأميركي السابق، تشيلسي مانينغ، للكونغرس الأميركي عن ولاية ميريلاند.

وكان العسكري مانينغ، المعروف بأنّه متحوّل جنسيًا، قد سرب معلومات سرية نشرت عبر "ويكيليكس"، وصلت إلى مئات آلاف الوثائق حول الحرب في أفغانستان والعراق ومراسلات دبلوماسية سرية.

وتدرج الوثيقة الصادرة عن اللجنة الفدرالية للانتخابات تشيلسي اليزابيث مانينغ من شمال بيثيزدا، ميريلاند مرشحة لمجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي.

وبذلك يكون الجندي السابق المدان بتهمة الخيانة في 2010 وأطلق سراحه في أيار/مايو الماضي، انتقل من موقع الإدانة إلى صفة مرشح للكونغرس في أقل من عام تصدر خلاله عناوين الاخبار.

وفي العام 2010، سرب الجندي برادلي مانينغ (تشيلسي مانينغ) عبر "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان، إضافة إلى أكثر من 250 ألف مراسلة دبلوماسية أثارت انزعاجا كبيرا للدبلوماسية الأميركية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانينغ
#ويكيليكس

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