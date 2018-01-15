إصابة نحو 12 شخصا في انهيار بمبنى بورصة إندونيسيا

قال موظف في بورصة إندونيسيا، إن طابقا أوسط بين طابقين يطل على البهو الرئيسي للمبنى المؤلف من عدة طوابق، انهار مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل جراء تطاير زجاج وحطام آخر.

وطوقت الشرطة المبنى بينما كان الناس يفرون منه في حين تم نقل المصابين للعلاج وبينهم طلبة يزورون.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا أرجو يوونو، "نركز الآن على إجلاء الناس".

وأوضحت صور عرضها التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي هيكلا معدنيا محطما عند مقهى ستاربكس قرب مدخل المبنى.

وقال فيندي، المساعد الشخصي لرئيس البورصة تيتو سوليستيو، الذي كان داخل المبنى آنذاك "انهار الطابق الثاني".

وقالت ميجها كابور، التي تعمل في المبنى وكانت في البهو عند حدوث الانهيار "بدأت ألواح خرسانية تتساقط. كان هناك تراب كثيف وانفجرت مواسير المياه".

وتابعت "سمعت صوت تحطم عال. رأيت امرأة فاقدة الوعي تحت لوح خرساني"، مضيفة أن الطابق المنهار كان فوق مكتب الاستقبال.

وذكرت أن مجموعة من طلبة التعليم الثانوي كانوا في الطابق عندما بدأ ينهار.

واستأنفت البورصة العمل بعد ظهر يوم الاثنين وقال رئيس البورصة إنه يعتقد أن عدد المصابين أقل من 20.