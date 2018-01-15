  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إصابة نحو 12 شخصا في انهيار بمبنى بورصة إندونيسيا

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 10:30

إصابة نحو 12 شخصا في انهيار بمبنى بورصة إندونيسيا
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

قال موظف في بورصة إندونيسيا، إن طابقا أوسط بين طابقين يطل على البهو الرئيسي للمبنى المؤلف من عدة طوابق، انهار مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل جراء تطاير زجاج وحطام آخر.

وطوقت الشرطة المبنى بينما كان الناس يفرون منه في حين تم نقل المصابين للعلاج وبينهم طلبة يزورون.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا أرجو يوونو، "نركز الآن على إجلاء الناس".

وأوضحت صور عرضها التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي هيكلا معدنيا محطما عند مقهى ستاربكس قرب مدخل المبنى.

وقال فيندي، المساعد الشخصي لرئيس البورصة تيتو سوليستيو، الذي كان داخل المبنى آنذاك "انهار الطابق الثاني".

وقالت ميجها كابور، التي تعمل في المبنى وكانت في البهو عند حدوث الانهيار "بدأت ألواح خرسانية تتساقط. كان هناك تراب كثيف وانفجرت مواسير المياه".

وتابعت "سمعت صوت تحطم عال. رأيت امرأة فاقدة الوعي تحت لوح خرساني"، مضيفة أن الطابق المنهار كان فوق مكتب الاستقبال.

وذكرت أن مجموعة من طلبة التعليم الثانوي كانوا في الطابق عندما بدأ ينهار.

واستأنفت البورصة العمل بعد ظهر يوم الاثنين وقال رئيس البورصة إنه يعتقد أن عدد المصابين أقل من 20.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بورصة
#انهيار مبنى
#إندونيسيا

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تركيا: المؤبد مرتين للمتهمين بقتل اللاجئة السورية أماني الرحمون
تركيا: المؤبد مرتين للمتهمين بقتل اللاجئة السورية أماني الرحمون

2018-01-15

السادات يتراجع عن ترشحه للانتخابات الرئاسية
السادات يتراجع عن ترشحه للانتخابات الرئاسية

2018-01-15

الدوحة تنفي المزاعم باعتراض مقاتلات قطرية طائرة إماراتية
الدوحة تنفي المزاعم باعتراض مقاتلات قطرية طائرة إماراتية

2018-01-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وزخات متفرقة

2018-01-14
صيدا: محاولة اغتيال قيادي في حماس بانفجار سيارة

صيدا: محاولة اغتيال قيادي في حماس بانفجار سيارة

2018-01-14
الاحتلال يقول إنه قصف نفقا كبيرا تحت كرم أبو سالم

الاحتلال يقول إنه قصف نفقا كبيرا تحت كرم أبو سالم

2018-01-14
النظام السعودي يساوم الأمير بن طلال على ثمن حريته

النظام السعودي يساوم الأمير بن طلال على ثمن حريته

2018-01-14
الحركة الإسلامية للجبهة: المقعد ليس من حقكم وعليكم تركه فورا

الحركة الإسلامية للجبهة: المقعد ليس من حقكم وعليكم تركه فورا

2018-01-14