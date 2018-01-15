الفلبين: إجلاء آلاف خوفا من ثوران بركان

يقوم آلاف من سكان المنطقة المحيطة بمايون، أحد أنشط البراكين في الفلبين، الاثنين بإجلاء منطقتهم بعدما حذر الخبراء من خطر ثورانه قريبا. وحذرت السلطات من خطر حدوث سيول وحلية وتشكل سحب سامة.

وأكد العلماء إن الزلازل البركانية والصخور المنبعثة من فوهة البركان الواقع في جزيرة لوسون بوسط البلاد، تكثفت في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتلقى أكثر من 12 ألف شخص أوامر بإخلاء المنطقة في شريط عرضه سبعة كيلومترات حول البركان.

وقال مسؤول في مكتب المنطقة للدفاع المدني كلاوديو يوكوت إن "بقاء العائلات في هذا المحيط وتنشق الدخان يشكلان خطرا".

وتابع "بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يؤدي الركام الذي تجمع على منحدرات جبل مايون إلى سيول من الطين"، موضحا أنه "إذا لم تتوقف الأمطار فقد يحدث ذلك".

ويبلغ ارتفاع هذا البركان 2460 مترا. وقد انفجر حوالي خمسين مرة في السنوات الـ400 الأخيرة.

وكان أعنف ثوران له وقع في 1814 عندما قتل 1200 شخص في الحمم البركانية التي دمرت بالكامل مدينة كاغساوا باستثناء جرس كنيسة أصبح معلما سياحيا مهما اليوم.

ويعود آخر انفجار لهذا البركان إلى 2014 ودفع السلطات إلى إجلاء 63 ألف شخص.

وصرح ريناتو سوليدوم المسؤول في المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل "نعتقد أن الحمم أصبحت أكثر سيولة مما كانت عليه في 2014 وهذا يعني أنها يمكن أن تجري بسرعة أكبر وإلى مستويات أدنى".

وأضاف "نرى نقاط تشابه مع انفجار البراكين الذي يبدأ بسيل من الحمم ويبلغ ذروته عند انفجاره. هذا ما نراقبه ونريد حماية السكان".