اليابان: 9 جثث في زورق جانح يشتبه بأنه كوري شمالي

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، انتشال ثماني جثث من زورق جنح إلى وسط اليابان وتشتبه بأنه كوري شمالي.

وصرح المسؤول الرفيع في الشرطة، هيروشي آبي، لوكالة "فرانس برس" أن خفر السواحل عثر على جثث سبع رجال داخل حطام الزورق الذي جرفه التيار إلى كانازاوا في وسط اليابان الأسبوع الماضي.

وتابع آبي أن السلطات عثرت أيضا على رفات متحلل لرجل آخر على بعد نحو 15 مترا من مكان الزورق، مضيفا أنه "من الصعب تحديد هوية الجثث لأنها بدأت بالتحلل"، ومشيرا إلى أن الأمواج حالت دون إجراء عملية تفتيش دقيقة للزورق.

ومضى آبي يقول "رأينا علبة تبغ تحتوي على رسائل كورية لكن لا يمكننا تأكيد أن القارب كوري شمالي".

ويشتبه خفر السواحل في أن القارب هو الأخير من سلسلة زوارق صيد كورية شمالية يجرفها التيار إلى السواحل اليابانية بعد العدد القياسي المسجل العام الماضي.

وأظهرت صور نشرها التلفزيون حطام قارب مسطح القاع على الشاطئ.

وأورد تلفزيون "تي في أساهي" أنه تم العثور على شارة عليها صورة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ ايل، في الحطام.

وتطلق وسائل الإعلام المحلية اليابانية تسمية "قوارب الأشباح" على هذه الزوارق لأن طواقمها يموتون أحيانا في عرض البحار.

يقول خبراء إن الصيادين الكوريين الشماليين يتوغلون لمسافات أبعد في عرض البحار لتلبية مطالب الحكومة بتحقيق صيد أكبر، إلا أن قواربهم المتهالكة معرضة لمشاكل ميكانيكية وغيرها وليس لديهم وسائل كثيرة لطلب النجدة.