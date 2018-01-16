  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

خامنئي: السعودية ترتكب خيانة بتعاونها مع إسرائيل

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 22:50

خامنئي: السعودية ترتكب خيانة بتعاونها مع إسرائيل
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير : محمود مجادلة

اتهم الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، حكام السعودية، اليوم الثلاثاء بارتكاب "خيانة"، بتعاونهم مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال خامنئي متحدثا لممثلين برلمانيين من دول إسلامية تجمعوا في طهران، إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "خطأ كبير" و "محكوم عليه بالفشل".

وأضاف خامنئي، وفقا لموقعه الرسمي على الإنترنت، أن "حكومات المنطقة التي تتعاون مع الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد المسلمين، ترتكب خيانة بكل تأكيد وهو ما تفعله السعودية".

وتتنافس إيران والسعودية على النفوذ في الشرق الأوسط حيث تدعم كل واحدة منهما طرفا مختلفا في اليمن وسورية والعراق ولبنان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد ألمح عن وجود علاقات سرية بين السعودية وإسرائيل وقال خلال زيارة لمدينة القدس المحتلة، العام الماضي، إن القلق بشأن إيران يدفع الكثير من الدول العربية للتقارب مع إسرائيل.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، في تشرين الثاني/ نوفمبر، إن إسرائيل أجرت اتصالات سرية مع السعودية بشأن المخاوف المشتركة تجاه إيران.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#خامنئي
#السعودية
#إسرائيل
#إيران

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقل الداعية العودة من الانفرادي إلى المستشفى
نقل الداعية العودة من الانفرادي إلى المستشفى

2018-01-16

مصر: تطبيع ديني برعاية أمنية مشدّدة
مصر: تطبيع ديني برعاية أمنية مشدّدة

2018-01-16

مصر تنفي تسليم إدارة أهرامات الجيزة للإمارات
مصر تنفي تسليم إدارة أهرامات الجيزة للإمارات

2018-01-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة ومنخفض جوي الأربعاء

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة ومنخفض جوي الأربعاء

2018-01-16
طيران بين إسرائيل والهند فوق الأجواء السعودية

طيران بين إسرائيل والهند فوق الأجواء السعودية

2018-01-16
حالة الطالبة الجامعية من العزير خطيرة ومستقرة

حالة الطالبة الجامعية من العزير خطيرة ومستقرة

2018-01-16
وقفة | إعلامُنا وجريمة جنين

وقفة | إعلامُنا وجريمة جنين

2018-01-16
14 إصابة بداء الكلب خلال أسبوعين و 74 حالة في 2017

14 إصابة بداء الكلب خلال أسبوعين و 74 حالة في 2017

2018-01-16