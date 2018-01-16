خامنئي: السعودية ترتكب خيانة بتعاونها مع إسرائيل

اتهم الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، حكام السعودية، اليوم الثلاثاء بارتكاب "خيانة"، بتعاونهم مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال خامنئي متحدثا لممثلين برلمانيين من دول إسلامية تجمعوا في طهران، إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "خطأ كبير" و "محكوم عليه بالفشل".

وأضاف خامنئي، وفقا لموقعه الرسمي على الإنترنت، أن "حكومات المنطقة التي تتعاون مع الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد المسلمين، ترتكب خيانة بكل تأكيد وهو ما تفعله السعودية".

وتتنافس إيران والسعودية على النفوذ في الشرق الأوسط حيث تدعم كل واحدة منهما طرفا مختلفا في اليمن وسورية والعراق ولبنان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد ألمح عن وجود علاقات سرية بين السعودية وإسرائيل وقال خلال زيارة لمدينة القدس المحتلة، العام الماضي، إن القلق بشأن إيران يدفع الكثير من الدول العربية للتقارب مع إسرائيل.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، في تشرين الثاني/ نوفمبر، إن إسرائيل أجرت اتصالات سرية مع السعودية بشأن المخاوف المشتركة تجاه إيران.